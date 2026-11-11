El piloto tuvo que realizar maniobras de emergencia durante un vuelo turístico que se complicó por el viento y logró aterrizar en un campo de arroz.

Un globo aerostático estuvo al borde del desastre tras ser arrastrado hacia cables de alta tensión.

Un globo aerostático que trasladaba a varios turistas por Pokhara, Nepal , estuvo a punto de tener un final trágico cuando intensas ráfagas y una fuerte corriente descendente descontrolaron la aeronave y la empujaron peligrosamente hacia cables de alta tensión .

El piloto turco M ehmet Nuri Sen enfrentó momentos de máxima tensión a bordo mientras la estructura descendía con rapidez y la canastilla se balanceaba violentamente , según imágenes registradas desde el interior de la aeronave que se difundieron en las redes sociales.

Allí se ve cómo el responsable de la navegación impartía instrucciones a los pasajeros para adoptar posturas de resguardo y también el momento en que, en medio de las maniobras de emergencia, la soga de estabilización se rompió por la fuerza del viento, obligando al equipo en tierra y al piloto a coordinar acciones inmediatas para desviar la trayectoria.

Una maniobra clave del piloto

Para contrarrestar la masa de aire que empujaba la estructura hacia el suelo, el operador accionó los quemadores a máxima potencia, pero a pesar de la exigencia extrema, el globo continuó a la deriva, en dirección hacia el tendido eléctrico.

| Piloto aterriza con seguridad un globo aerostático fuera de control en Nepal.



El piloto de globo aerostático Mehmet Nuri en enfrentó una situación peligrosa cuando su globo se salió de control.



A pesar del peligro, logró aterrizar el globo con destreza y evitar un posible… — Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 10, 2026

Finalmente, el piloto logró modificar su rumbo de descenso y realizar un aterrizaje de emergencia de forma controlada sobre un terreno cultivado de arroz.

La totalidad de los ocupantes descendieron sanos y salvos, sin registrar lesiones físicas de consideración.

Qué dijo el piloto: "Mantener la calma en el aire"

A través de sus redes sociales, el responsable de la aeronave valoró el trabajo coordinado que evitó una catástrofe aérea.

"Vivimos momentos realmente difíciles debido a vientos de superficie de 11 nudos, fuertes corrientes descendentes y la deriva hacia los cables de alta tensión", expresó Sen en su publicación oficial sobre el episodio.

En la misma línea, el operador turco añadió: "Sin embargo, gracias al apoyo inmediato de nuestro equipo profesional de tierra y a nuestra intervención serena, logramos el aterrizaje sin problemas. Nuestra mayor alegría es que todos, incluidos nuestros pasajeros, estén a salvo".

Y concluyó su mensaje con una reflexión: "Mantener la calma en el aire es tan importante como ser valiente".

Un globo aerostático estuvo al borde del desastre tras ser arrastrado hacia cables de alta tensión.

En abril de este año, un globo aerostático con 13 personas a bordo sorprendió a una pareja de California, Estados Unidos, al realizar un aterrizaje de emergencia en el patio trasero de su vivienda, luego de quedarse sin combustible en medio de condiciones de viento débil. Afortunadamente, no hubo heridos ni se registraron daños materiales.

En aquella oportunidad, el piloto logró dirigir la aeronave hasta la casa evitando cualquier impacto. El problema principal que padeció aquel globo fue la falta de viento, lo que dificultó su desplazamiento y contribuyó al agotamiento del combustible.