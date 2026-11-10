Murió otro motociclista en un accidente en Ruta 40: un vehículo lo embistió en un giro en U
El sinitro se produjo este martes por la mañana en la entrada a San Martín de los Andes. Personal médico constató la muerte en el lugar.
Este martes sucedió un segundo accidente de tránsito fatal para un motociclista en la Ruta 40 en la localidad de San Martín de los Andes. De acuerdo a lo relevado, el siniestro se produjo cuando el hombre circulaba en el ingreso a la localidad y un vehículo dobló en U llevándolo por delante.
La víctima murió en el acto a la altura de la Cuesta de los Andes antes de ser recibir atención médica, sin siquiera poder ser trasladada al hospital.
Se trata de un hombre de alrededor de 50 años que estaba circulando en bajada en el ingreso a la ciudad cordillerana.
Cómo fue el choque fatal
La información preliminar relevada por LM Neuquén es que el motociclista circulaba solo cuando sufrió el choque. Por su parte, el otro vehículo involucrado es una camioneta Volkswagen Saveiro blanca perteneciente a la empresa CN Sapag.
Al producirse el accidente, comenzó un operativo de emergencia con la intervención de efectivos de la Policía de Tránsito, personal del SIEN, integrantes del Cuerpo de Ordenadores de Tránsito y Transporte y Bomberos Voluntarios.
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