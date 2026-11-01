Impactante choque entre dos autos en la Ruta 40: un niño y dos adultos fueron trasladados al hospital

El accidente involucró a un Renault Stepway y un Volkswagen Polo Track. En el operativo trabajaron policías, bomberos y personal de salud de Junín de los Andes.

Choque entre dos autos en la Ruta 40: un niño y dos adultos fueron trasladados al hospital.

Un accidente de tránsito entre dos vehículos sobre la Ruta Nacional 40 obligó a desplegar un operativo de asistencia en el que participaron efectivos policiales, bomberos y personal de salud. Como consecuencia del choque, tres de las personas involucradas debieron ser trasladadas al hospital para recibir atención médica.

El siniestro tuvo como protagonistas a un Renault Stepway en el que viajaban dos adultos y un niño, y un Volkswagen Polo Track que era ocupado por una sola persona. Por motivos que todavía no fueron informados, ambos vehículos terminaron involucrados en una colisión que requirió la intervención de distintos equipos de emergencia.

Uno de los datos que trascendió del procedimiento es que los tres ocupantes del Renault Stepway fueron derivados al hospital. Se trata de dos personas adultas y un niño, aunque hasta el momento no se brindaron precisiones sobre las lesiones que presentaban ni sobre su evolución después del traslado.

En el otro vehículo, un Volkswagen Polo Track, viajaba una sola persona. Sin embargo, esta solo presentó algunos golpes y solo necesitó asistencia médica de control en el lugar.

El operativo contó con la participación de efectivos de la Brigada Rural de Junín de los Andes y personal de la Comisaría de Las Coloradas. También trabajaron bomberos de Junín de los Andes y profesionales del hospital, que intervinieron para asistir a los involucrados.

Por ahora, no trascendieron detalles sobre cómo se produjo el choque, si alguno de los vehículos terminó fuera de la calzada ni cuáles fueron las causas que desencadenaron el accidente. No obstante, una de las hipótesis es el estado de la calzada en ese sector.

Así fue el operativo de rescate