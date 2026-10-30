Los hermanos Passaglia, que se lanzaron como candidatos a la presidencia para el 2027, ya visitaron Vaca Muerta

Santiago y Manuel Passaglia recorrieron Añelo para conocer el movimiento productivo de la región. Los dirigentes anunciaron esta semana su candidatura y cuestionaron a Javier Milei y al kirchnerismo.

Los hermanos Passaglia, que se lanzaron como candidatos a presidente en 2027, ya visitaron Vaca Muerta.

Los hermanos Santiago y Manuel Passaglia , quienes anunciaron que competirán por la presidencia de la Nación en 2027 , ya estuvieron en Neuquén y recorrieron Vaca Muerta . Los referentes políticos de San Nicolás visitaron Añelo, donde conocieron de cerca el movimiento económico que genera la actividad hidrocarburífera y mantuvieron encuentros con trabajadores y comerciantes.

“Vaca Muerta es una de las oportunidades más grandes que tenemos en la Argentina” , destacaron durante una entrevista radial. La visita formó parte de una agenda de recorridas por distintas ciudades del país, con la que buscan conocer las realidades productivas de cada región y sumar experiencias para el proyecto político que impulsan.

La actividad principal se desarrolló en un corralón de Añelo, donde compartieron una jornada de trabajo y participaron del reparto de mercadería. Según explicaron, el objetivo fue escuchar las necesidades de quienes desarrollan sus actividades en una localidad atravesada por el crecimiento de la industria energética.

Qué dijeron los Passaglia sobre Vaca Muerta y la economía

Durante su paso por Neuquén, Santiago Passaglia, intendente de San Nicolás, y Manuel Passaglia, diputado provincial bonaerense y exjefe comunal, señalaron que el desarrollo energético también debe contemplar a los comercios y las actividades que acompañan el crecimiento de la producción.

“Lo primero es entender bien la situación que está viviendo cada sector y, sobre todo, escucharlos”, plantearon. También contrastaron el movimiento económico de Neuquén con las dificultades que atraviesan en San Nicolás la industria metalmecánica, las pymes, la construcción y el comercio.

“El favor más grande que nos puede hacer Nación es poner en marcha los motores de la economía, es ponerle plata en el bolsillo a los que laburan y producen en la Argentina”, sostuvieron.

Si bien defendieron el equilibrio fiscal y la reducción de la inflación, reclamaron medidas para recuperar la actividad y el empleo. “Hay que seguir bajando la inflación, sí, hay que cuidar el orden de las cuentas públicas, sí, pero también tenemos que enfocarnos en estos sectores que hoy están apagados y cayendo, la industria competitiva, la construcción y el comercio”, señalaron.

Los hermanos Passaglia anunciaron su candidatura presidencial para 2027

La recorrida por Vaca Muerta coincidió con el lanzamiento nacional de Hechos, el partido que los hermanos crearon en la provincia de Buenos Aires y con el que buscarán llegar a la Casa Rosada. Aunque confirmaron que uno de los dos encabezará la fórmula, todavía no definieron quién será el candidato.

En un video difundido en redes sociales, cuestionaron tanto al presidente Javier Milei como al kirchnerismo y rechazaron ubicarse como una opción intermedia.

“Milei llegó gracias a una motosierra. Supo romper muchas cosas, pero no sabe construir lo que viene. La motosierra fue cruel y pasó por donde no tenía que pasar: tu sueldo y la vida cotidiana de millones de argentinos”, expresaron.

También descartaron un acercamiento al peronismo: “No tienen chance. Son lo peor que le pasó a la Argentina. Los argentinos no vamos a volver atrás y perder todo”.

El espacio tuvo su primera experiencia electoral en 2025, cuando compitió en la Segunda Sección Electoral bonaerense, obtuvo el 24% de los votos y terminó tercero. Para 2027, busca ampliar su estructura y presentar candidatos propios a la gobernación y en los 135 municipios de Buenos Aires.

La familia Passaglia gobierna San Nicolás desde 2011. Primero lo hizo Ismael José Passaglia, luego su hijo Manuel y actualmente Santiago, quien asumió en 2023.

Como argumento de su propuesta nacional, los dirigentes reivindicaron esa experiencia de gestión: “La única fuerza que no discute ideología, sino que trae soluciones”, afirmaron.