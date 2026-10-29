Rolando Figueroa anunció que extenderán la Tarifa Neuquina a ciudades de toda la provincia

El gobernador firmó un acuerdo con municipios y cooperativas eléctricas para sumarse al beneficio de 30% de descuento en los cargos fijos y variables de la factura de luz.

El gobernador de Neuquén , Rolando Figueroa , junto a representantes de nueve municipios y cuatro cooperativas eléctricas firmaron un acta de compromiso para implementar la Tarifa Neuquina y llevar el beneficio a unos 250.000 usuarios residenciales de la provincia.

La medida, que ya fue aplicada por la administración provincial para usuarios del EPEN, implica una reducción del 30% en la tarifa y ya cuenta con más de 37.000 solicitudes de inscripción, de las cuales más de 34.000 ya fueron aprobadas para las boletas que llegarán en noviembre.

Luego del anuncio, que realizó el gobernador Rolando Figueroa la semana pasada, este jueves se llevó adelante una reunión en Casa de Gobierno para trasladar el beneficio a aquellas localidades donde la prestación del suministro eléctrico se realiza a través de cooperativas. El objetivo es que los municipios presenten proyectos de ordenanza en sus respectivos Concejos Deliberantes para generar el marco normativo y que las distintas cooperativas puedan optimizar los recursos para poder aplicar las reducciones.

Acuerdo con municipios y cooperativas

Del encuentro participaron los jefes comunales de las principales localidades involucradas en esta etapa: Mariano Gaido por la ciudad de Neuquén; Ramón Rioseco de Cutral Co; Malena Resa en representación de Plottier; y Carlos Koopmann por Zapala. También estamparon su firma los jefes comunales Lucas Páez de Senillosa, Claudio Larraza de Plaza Huincul, junto a Javier Murer de Villa La Angostura; Carlos Saloniti de San Martín de los Andes y Nicolás Albarracín por Chos Malal.

Para materializarlo aquellas localidades que no son abastecidas de forma directa por el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN), resultó indispensable la participación activa de las distintas cooperativas eléctricas que proveen los servicios. Por este motivo, suscribieron el documento los representantes de las distintas entidades: Marcelo Severini de CALF; Facundo Gaitán de la Cooperativa de Luz de Plottier; Juan Carlos Mackidd, de la Cooperativa de Energía Eléctrica de Zapala (CEEZ); y Máximo Cisneros por Copelco, encargada de la distribución en las ciudades de Cutral Co y Plaza Huincul.

Tras el encuentro, Figueroa sostuvo que esta propuesta es posible gracias a las inversiones que se han realizado para optimizar la provisión y el uso eficiente de la energía en la provincia. Señaló que las obras que se han realizado en “Centenario, Senillosa, Zapala, Cutral Co, Pío Protto en Villa La Angostura, las obras que ya estamos proyectando con el cierre del anillo norte y también con la provisión de Alicura hasta Villa La Angostura, nos permiten a nosotros poder generar otro tipo de tarifa”.

Rolando Figueroa destacó el trabajo conjunto

Resaltó que se trató de “un trabajo en conjunto con los intendentes que se han comprometido a rebajar las tasas vinculadas a la provisión de energía” y explicó que en las “ciudades en donde es provisto el servicio con las cooperativas necesitábamos dialogar con sus intendentes para ver si iban a tomar la misma metodología que nosotros y también poder dialogar con las cooperativas. En este sentido hemos logrado un amplio consenso, para todo el pueblo Neuquén, la tarifa residencial va a tener un 30% de descuento en donde todas las partes nos hemos comprometido a seguir optimizando los costos de la energía”.

Sobre su implementación Gaido destacó el “trabajo en equipo” para lograr una mayor eficiencia en la provisión de servicios y Severini destacó que junto al gobernador y el intendente de Neuquén “nos hemos puesto de acuerdo para aunar esfuerzos y poder lograr un descuento en la tarifa de los usuarios residenciales de toda la ciudad”.

La Tarifa Neuquina fue un anunció que realizó Figueroa el pasado viernes 23 de octubre durante el aniversario de Los Miches. La medida implica una reducción del 30 por ciento sobre los cargos fijos y variables de las boletas de luz, se trata de un beneficio que busca trasladar a los hogares las ventajas del desarrollo energético de la provincia.

Para su implementación, la provincia habilitó un formulario de adhesión, disponible en tarifaneuquina.neuquen.gob.ar, que en la primera semana ya tuvo 37.335 solicitudes, sobre una base de 96.000 usuarios residenciales, que constituyen el 87 por ciento del total de usuarios atendidos por el EPEN.