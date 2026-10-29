El camionero que volcó en Autovía Norte no tenía licencia habilitada: la decisión de Tránsito

El operativo que se tuvo que desplegar fue de gran magnitud. El personal de Bomberos Voluntarios de Plottier estuvo trabajando hasta altas horas de la noche.

El conductor del camión que transportaba gaseosas y volcó en la rotonda de Capex , en la Autovía Norte , no tenía la licencia de conducir habilitada . El operativo que se tuvo que desplegar luego del accidente fue de gran magnitud, ya que hubo un derrame de gasoil . Tuvo que intervenir personal de Tránsito de la Municipalidad de Plottier , Defensa Civil , Bomberos Voluntarios de la localidad, el área de Medio Ambiente municipal y Medio Ambiente de Provincia .

El jefe de Bomberos Voluntarios de Plottier, Carlos Mansilla , explicó en diálogo con LM Neuquén que el rodado de gran porte transportaba tanto gaseosas como jugo, desde Virrey del Pino, Provincia de Buenos Aires, hasta Senillosa. En estas circunstancias, y debido a la curva pronunciada de la rotonda, volcó y quedó tendido sobre el guardarraíl del lado del acompañante.

Producto del siniestro, se produjo un importante derrame de gasoil sobre la ruta, el cual se mezcló con las bebidas y formó una sustancia pegajosa. En primera instancia, bomberos realizaron tareas de prevención de incendio del camión y debió neutralizar las baterías del mismo, para luego comenzar con las tareas de saneamiento y remediación.

Claudio Espinoza

Viajó desde Buenos Aires sin licencia de conducir

El detalle que llamó la atención sobre el caso es que el conductor del camión no tenía la licencia de conducir habilitada. Es decir que viajó desde Provincia de Buenos Aires hasta Neuquén de manera irregular.

"El área de Tránsito de la Municipalidad, al realizar la inspección de los documentos del conductor, descubrió que no tenía la licencia de conducir habilitada, razón por la cual se secuestró el rodado y se lo transportó hacia el predio municipal correspondiente", detalló.

También comentó que, según se pudo conocer, los ocupantes serían padre e hijo. "Si bien en una primera instancia se constató que no habían resultado heridos, después de varias horas -alrededor de las 18- el conductor aquejó un dolor en su hombro derecho, por lo que fue trasladado al Hospital local", agregó Mansilla.

Claudio Espinoza

El arduo trabajo de Bomberos Voluntarios para remediar el derrame

El primer procedimiento que realizó el personal al arribar a la rotonda de Capex fue la de neutralizar las baterías del camión para prevenir un principio de incendio. Sin embargo, hasta que el camión no fuera retirado del lugar no podían llevar a cabo las tareas de saneamiento y remediación, por lo que cerca del mediodía se retiraron para atender otras intervenciones en el centro de Plottier.

Finalmente, alrededor de las 17 horas, una grúa particular de unas 70 toneladas se hizo presente en el sector y puso el vehículo sobre sus ruedas, para luego ser trasladado y secuestrado. Antes de este procedimiento, la empresa dueña de los productos que transportaba se acercó con camiones más pequeños para llevarse la mercadería que quedó intacta.

Claudio Espinoza

"Cuando se liberó la ruta vino una maquina Bobcat de la Municipalidad con otros camiones para levantar los restos de botellas, que fueron llevados al Centro de Transferencia de Residuos. En ese momento nosotros empezamos con las tareas de arrojar agua a presión sobre la mezcla de gaseosa y gasoil, como así también sobre el polvo absorbente que había sido esparcido por la mañana. Se lavó todo y se terminó el operativo pasadas las 21 horas", expresó.

La rotonda de Capex, una zona peligrosa

Finalmente, Mansilla remarcó que la rotonda no sólo es muy pronunciada, sino que también se suman otros factores de peligro para los automovilistas, como lo es la falta de iluminación. Esta problemática se extiende a lo largo de la Autovía Norte y es un eterno reclamo de los vecinos.

Afortunadamente, el jefe de Bomberos Voluntarios mencionó que no registraron ningún tipo de incidente por la noche en el sector, por lo que destacó el trabajo del personal a la hora de realizar el saneamiento correspondiente, todo ello con el objetivo de resguardar la seguridad de los conductores que circulan por la zona.