Un camión perdió el acoplado en una curva y terminó volcando en la ruta: el video del accidente

El video muestra el instante en que el camión ingresa a una curva y el acoplado comienza a desplazarse de manera descontrolada.

Un impresionante vuelco se registró en plena ruta, cuando un camión de gran porte perdió su acoplado en una curva y terminó dado vuelta sobre la cinta asfáltica. El episodio quedó registrado por testigos que viajaban detrás.

El hecho ocurrió sobre la Ruta Provincial E-34 a la altura kilómetro 36. El camión era conducido por un hombre de 32 años y trasladaba fertilizantes.

Al atravesar una curva en el camino de las Altas Cumbres en Córdoba, el conductor perdió la estabilidad y terminó perdiendo el acoplado. Luego volcó hacia la banquina de su carril, revelaron fuentes policiales.

El video muestra el instante en que el camión ingresa a una curva y el acoplado comienza a desplazarse de manera descontrolada. Segundos después, el remolque se desprende y termina volcado sobre la ruta, generando una escena de gran riesgo para quienes transitaban por el sector

El video del accidente comenzó a difundirse rápidamente en redes sociales por la espectacularidad de la maniobra y por el hecho de que, pese al vuelco, no se registraron personas heridas.

Cuando el acoplado volcó, otro vehículo de carga circulaba en sentido contrario. Afortunadamente no hubo heridos.

Peligro en la Ruta 7: un camión sobrepasó a otro en una curva y casi provoca una tragedia

Semanas atrás, una peligrosa maniobra quedó registrada en un video en la Ruta Nacional N° 7, donde un camión con carga pasó a otro en una curva con doble línea amarilla, lo que obligó a una camioneta que circulaba de frente a bajar a la banquina para evitar un accidente.

En las imágenes se puede ver el momento exacto en que el camión inició el sobrepaso de otro transporte de carga de similares características, mientras ambos avanzaban con dirección a la alta montaña.

El episodio ocurrió en inmediaciones del paraje Cerro Amarillo, a la salida de la localidad de Uspallata, en Mendoza.

La maniobra quedó registrada por otro conductor y rápidamente llamó la atención por el peligro que representó. La gravedad del accionar del conductor, derivó rápidamente en una situación riesgo inminente de un choque frontal.

Graves antecedentes

Lamentablemente no es el único episodio de peligrosidad registrado en el último tiempo sobre rutas argentinas. A principios de octubre, un grupo de personas que circulaban en bicicleta por la calzada terminaron atrapadas en el medio de dos camiones de carga pesada.

En medio de la imprudente maniobra, uno de los camiones decidió sobrepasarlos por la banquina, generando una situación de extremo peligro en la que los ciclistas quedaron prácticamente encerrados entre los vehículos de gran porte.

Frente a esta situación, el diario local La Voz del Pueblo se contactó con el camionero del Mercedes Benz que conducía por la banquina para conocer su testimonio sobre lo que ocurrió en aquel momento.

Según relató, él iba con un acoplado cargado de maíz cuando un camión Volvo hace una maniobra de sobrepaso y él advierte que de frente venían otros vehículos. "Entonces, el conductor del camión Volvo se cerró lo más rápido que pudo y a su vez, disminuyó un poco la marcha porque estaban los ciclistas", indicó el chofer tras el estremecedor episodio.