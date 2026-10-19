El video de una tragedia transmitida en vivo: quién era el sacerdote que murió aplastado por una cruz

El impactante episodio ocurrió mientras transmitía una misa. La estructura se desprendió de la pared y murió en el acto.

Un impactante hecho fue protagonizado por un sacerdote en las últimas horas, quien murió aplastado por una cruz mientras celebraba una misa en la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. El episodio quedó registrado en una transmisión en vivo de Facebook y generó gran conmoción entre los fieles.

El hecho ocurrió durante la Eucaristía, cuando la cruz ubicada detrás del altar se desprendió de la pared y cayó directamente sobre el sacerdote produciendo su muerte en el acto . El hecho ocurrió este sábado por la tarde en una iglesia de Guayaquil en Ecuador .

La víctima fue identificada como Patricio Alfredo Sánchez Molinari , de 53 años, quien pertenecía a la Congregación del Santísimo Redentor, fundada en 1732 por San Alfonso María de Ligorio.

Minutos antes del accidente, Sánchez Molinari había compartido una reflexión con los presentes: "Queridos hermanos, un día todos los que estamos aquí vamos a morir. A veces el tiempo que hemos utilizado en otras cosas no tiene tanto sentido como el tiempo que utilizamos en Dios", expresó ante la comunidad.

También destacó: "Ese tiempo de calidad que damos a Dios, a nuestros hermanos, a la familia, es el tiempo mejor gastado".

El conmocionante momento de la muerte del cura

Después de la homilía, el Padre dio inicio a la Eucaristía, momento en el que ocurrió el accidente. Según lo que se pudo ver en el video, la cruz que estaba ubicada detrás del altar, se desprendió de la pared y cayó sobre él.

Según revelaron medios locales, Sánchez desarrollaba tareas pastorales y misioneras en distintos países. Oriundo de la ciudad de Cuenca, al sur de Ecuador, cursado sus estudios en la Pontificia Universidad Católica local.

Además de su labor pastoral, se encargaba de transmitir las misas a través de sus redes, lo que le permitió acercarse a una audiencia más amplia.

Tras el brutal episodio, la arquidiócesis de Guayaquil informó el fallecimiento del sacerdote. "Informamos que nuestro querido P. Patricio Alfredo Sánchez Molinari, CSrR., quien se desempeñaba como párroco de la iglesia Perpetuo Socorro en la Vicaría Centro, ha partido a la Casa del Padre para gozar de su presencia y su gloria", indicaron.

La parroquia San Lorenzo de Vinces, en la provincia de Los Ríos, también lamentó la muerte, ya que el sacerdote sirvió allí varios años.

"Con la esperanza puesta en el amor y la misericordia de Dios, compartimos la noticia del fallecimiento del Padre Patricio Sánchez Molinari, quien con entrega y amor pastoral sirvió durante varios años como párroco de nuestra comunidad Vinceña", postearon en sus redes sociales.

La tragedia con un sacerdote conmocionó a Santiago del Estero

Otra tragedia que tuvo como protagonista a un sacerdote ocurrió en agosto de 2026 en Santiago del Estero, cuando una camioneta embistió a varios jóvenes que circulaban en moto y el conductor se retiró sin asistirlos.

Horas más tarde, la Policía logró localizar el vehículo y descubrió que al volante estaba Miguel Espíndola, un religioso que quedó demorado por el episodio.

El accidente ocurrió cerca de las 21, en la intersección de la Ruta Provincial N.º 1 y la avenida Nuestra Señora de la Consolación, en la ciudad de Sumampa.

Los jóvenes regresaban de jugar al pádel y habían decidido pasar por la casa de un amigo que estaba enfermo cuando fueron embestidos por una camioneta blanca. Tras el impacto, quedaron tendidos sobre el asfalto, pero lograron incorporarse y pedir ayuda.