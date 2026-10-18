"Momentos difíciles": amplio despliegue en la búsqueda del gendarme que cayó al arroyo en Las Lajas

Buzos en apnea, tres lanchas y más de cien rescatistas: la lucha contra el arroyo para encontrar al gendarme. Qué dijo Luciana Ortiz Luna.

La búsqueda del cabo primero José Galeano , el gendarme que cayó el sábado a la mañana a un arroyo crecido cerca de Las Lajas , sigue este domingo. Más de cien personas trabajan en el terreno, y las horas se hicieron más difíciles con la llegada de su familia.

Luciana Ortiz Luna, secretaria de Emergencias y Gestión del Riesgo de la provincia, habló con LM Neuquén desde el lugar y contó cómo avanza el operativo.

"Nosotros estamos acá en Las Lajas. Recién llegó la familia, la esposa, la hija y una hermana", dijo la funcionaria.

Para acompañarlas, la Secretaría llevó un equipo de salud mental. "Una psicóloga de nuestro equipo está trabajando con ellas", explicó. Se viven momento difíciles y de amplia búsqueda.

Luciana Ortiz Luna: "El momento más difícil fue recién"

Ortiz Luna dijo que la llegada de los familiares fue lo más duro de la jornada. "El momento más difícil fue recién, la llegada de la familia. Están bien, están tranquilos", contó, y agregó que el equipo de la Secretaría las sigue acompañando mientras continúa la búsqueda.

A pedido de Gendarmería, la provincia también dejó una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) a disposición de la familia y de todo el personal que participa del operativo.

Un despliegue por tierra y por agua

"Hay más de cien personas en este momento realizando rastrillaje", detalló la funcionaria. Trabajan con tres embarcaciones en un arroyo que, según dijo, "tiene un altísimo caudal" y "es muy complejo para poder navegarlo".

La búsqueda del gendarme José Galeano.

La Policía de Neuquén hace la búsqueda subacuática. "Se tiran, hacen apnea y van buscando", describió Ortiz Luna. En una de las embarcaciones va personal de la Secretaría de Emergencias junto a un equipo especializado en rescate en agua.

En el operativo también participan Defensa Civil de Las Lajas y de Zapala, Bomberos Voluntarios, personal del Sistema Provincial de Manejo del Fuego y unos 50 efectivos de Gendarmería Nacional.

Un terreno que complica todo

La funcionaria dijo que el lugar es uno de los mayores obstáculos. "El terreno es muy complejo, con algunos cañadones con agua a mucha velocidad y gran cantidad de sedimento, lo cual hace muy difícil la búsqueda", explicó.

Para ordenar el trabajo, los equipos están marcando el punto cero, que es el lugar exacto donde cayó el gendarme, y también "puntos medios" a lo largo del cauce, donde se van ubicando las distintas cuadrillas.

Galeano tiene 38 años, es oriundo de la provincia de Buenos Aires y es padre de tres hijos. Hace ocho años que presta servicio en el Escuadrón 31 Las Lajas.

El sábado, cerca de las 9, caminaba hacia el puesto Cochico-Romero para relevar a un compañero. Al intentar cruzar el arroyo Romero, que estaba crecido, lo arrastró la corriente. Ese arroyo desemboca en el Codihue, en la zona de la Estancia Halcón, a unos 20 kilómetros de Las Lajas. Un compañero que quiso ayudarlo también fue arrastrado, pero se salvó agarrándose de una rama.

El sábado la búsqueda duró más de ocho horas, con dos helicópteros, ocho drones y buzos tácticos. Se suspendió pasadas las 18.30 porque ya no había luz natural, y se retomó este domingo con más embarcaciones y personal especializado en búsqueda en agua.