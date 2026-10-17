Gendarme desaparecido en el arroyo Codihue: cansancio y angustia tras más de 8 horas de búsqueda

Retomarán el rastrillaje este domingo a las 8. Hubo un amplio despliegue con 2 helicópteros, 8 drones, y personal municipal de Las Lajas, de Gendarmería, bomberos, SIEN, buzos tácticos y Policía.

Sigue sin aparecer el gendarme que cayó en un cauce de agua, tras una intensa búsqueda que demandó unas ocho horas de rastrillaje en los arroyos Romero, Cochico y Codihue, en cercanías de la localidad de Las Lajas.

El gendarme, de unos 35 años, desapareció en horas de la mañana de este sábado e inmediatamente se organizó un operativo de búsqueda que incluyó personal de Gendarmería, de Defensa Civil de Las Lajas, de Policía, de bomberos y personal del SIEN local.

“Se suspendió la búsqueda por hoy debido a la falta de luz natural. Fue muy intenso el trabajo que se realizó con 2 helicópteros, 8 drones y, especialmente, buzos tácticos que les demandó mucho esfuerzo porque vienen muy rápidos y caudalosos los arroyos”, explicó el director de Defensa Civil de Las Lajas, Daniel Vergara a LM Neuquén.

El gendarme iba a cumplir con el relevo en el puesto de Gendarmería Nacional que tiene en Cochico cuando se cayó al arroyo Romero. Ese arroyo junto al Cochico derivan en el Codihue que termina en el Río Agrio.

Retomarán la búsqueda el domingo

Vergara señaló que el gendarme se cayó al arroyo cerca de las 9 y a las 9.30 ya lo habían convocado desde la estancia Halcón, distante a unos 20 kilómetros de la localidad, al que se llega por Ruta 21 y luego por un camino rural.

“A pesar del esfuerzo, no lo pudimos ubicar, pasadas las 18.30 ya estaba oscuro. Se tuvo que suspender la búsqueda, que se retomará el domingo a partir de las 8”, adelantó el titular de Defensa Civil local.

Se vivieron horas de angustia entre sus colegas quienes fueron los primeros en realizar el rastrillaje en la zona. Luego se sumaron los otros organismos.

Monitoreo del curso de agua

Tal como se informó más temprano, efectivos de la Policía del Neuquén, personal de la comisaría de Las Lajas, de Seguridad Ciudadana de esa localidad y de Defensa Civil están abocados al rastrillaje por tierra. Además se sumó una cuadrilla de Manejo del Fuego de Loncopué, con personal caminante oriundo de la zona y conocedor del terreno, que colabora en los rastrillajes sobre las márgenes del río. Asimismo, la secretaría de Emergencias y Gestión del Riesgo desplegó personal sanitario desde Zapala para brindar asistencia ante cualquier eventualidad.

También se encuentra en preparación una embarcación semirrígida que será incorporada al operativo junto con personal de búsqueda acuática de la Secretaría, para ampliar las tareas de rastrillaje en el arroyo.

El operativo se desarrolla en coordinación con Gendarmería Nacional, cuyos efectivos trabajan en el lugar y aportaron referencias sobre el sector de intervención y un punto apto para las operaciones aéreas. La articulación entre los distintos organismos permite organizar el despliegue de los recursos y adecuar las tareas a las condiciones del terreno y a las necesidades de la búsqueda.

Las tareas se llevan adelante con un monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas y del comportamiento del curso de agua, cuyo caudal presenta un incremento significativo. En este contexto, se recomienda transitar con extrema precaución por la Ruta Provincial 21, especialmente en el sector del puente sobre el arroyo Codihue, debido a las afectaciones registradas por el aumento del caudal.