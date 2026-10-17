Buscan por agua, tierra y aire a un gendarme desaparecido cerca de Las Lajas

Desapareció en la mañana de este sábado cuando intentaba cruzar el río Coihue. Fuerte despliegue en la zona de Gendarmería, municipio, policía y la Provincia, que colabora en la búsqueda.

Amplio despliegue de distintos organismos nacionales, provinciales y municipales para dar con el paradero de un gendarme desaparecido en la mañana de este sábado cuando intentaba cruzar el río Coihue, cerca de la localidad de Las Lajas.

De acuerdo a información confirmada a LM Neuquén, el gendarme iba a hacer un relevo al puesto cochico cuando se habría caido a un espejo de agua. En horas de la tarde todavía no había novedades del agente , a pesar del operativo de rastreo del que participa personal de la Gendarmería, la Policía, Defensa Civil y Protección Civil de la provincia.

Desde la secretaría de Emergencias y Gestión del Riesgo, a cargo de Luciana Ortiz Luna, indicaron que coordina la búsqueda del desaparecido . Según confirmaron desde ese organismo, el gendarme intentaba cruzar el río Coihue en cercanías de la estancia Halcón, en jurisdicción de Las Lajas.

Desde el gobierno neuquino indicaron que colaboran con diferentes recursos entre los que se encuentra un helicóptero para realizar tareas de rastrillaje aéreo, junto con personal técnico y policial, además de un dron de alta capacidad destinado a la búsqueda de personas equipado para operar en condiciones meteorológicas adversas. También participa personal de la Policía del Neuquén especializado en buceo.

Búsqueda del gendarme por tierra

Efectivos de la Policía del Neuquén, personal de la comisaría de Las Lajas, de Seguridad Ciudadana de esa localidad y de Defensa Civil están abocados al rastrillaje por tierra. Además se sumó una cuadrilla de Manejo del Fuego de Loncopué, con personal caminante oriundo de la zona y conocedor del terreno, que colabora en los rastrillajes sobre las márgenes del río. Asimismo, la secretaría de Emergencias y Gestión del Riesgo desplegó personal sanitario desde Zapala para brindar asistencia ante cualquier eventualidad.

También se encuentra en preparación una embarcación semirrígida que será incorporada al operativo junto con personal de búsqueda acuática de la Secretaría, para ampliar las tareas de rastrillaje en el río.

El operativo se desarrolla en coordinación con Gendarmería Nacional, cuyos efectivos trabajan en el lugar y aportaron referencias sobre el sector de intervención y un punto apto para las operaciones aéreas. La articulación entre los distintos organismos permite organizar el despliegue de los recursos y adecuar las tareas a las condiciones del terreno y a las necesidades de la búsqueda.

Las tareas se llevan adelante con un monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas y del comportamiento del río, cuyo caudal presenta un incremento significativo. En este contexto, se recomienda transitar con extrema precaución por la ruta provincial 21, especialmente en el sector del puente sobre el arroyo Coihue, debido a las afectaciones registradas por el aumento del caudal.

La Provincia mantiene el despliegue de los recursos disponibles y la coordinación entre los organismos intervinientes para sostener la búsqueda, priorizando la seguridad del personal que trabaja en la zona.

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