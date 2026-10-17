Quién es el gendarme que buscan en el arroyo Codihue cerca de Las Lajas

Cayó al agua en la mañana de este sábado cuando iba a hacer el relevo en un puesto a 20 kilómetros del pueblo.

El domingo continuará la búsqueda del gendarme que cayó a un arroyo.

Continúa la intensa búsqueda del gendarme arrastrado por la crecida del arroyo Romero, en el sector de Estancia Halcón, que desemboca en el Codihue, a unos 20 kilómetros de Las Lajas .

Según información confirmada a este cronista por fuentes ligadas a la investigación y al proceso de búsqueda y rastrillaje, se trata del Cabo Primero José Galeano, de 38 años, oriundo de la provincia de Buenos Aires, con 8 años de servicio en Las Lajas. Padre de tres hijos.

El hecho ocurrió este sábado cerca de las 9 de la mañana. Galeano iba a hacer el relevo en el puesto Cochico-Romero, al que se accede por Ruta 21 y luego por camino rural. Iba vestido de gendarme, con una mochila, junto a otros efectivos que llegaron en la camioneta de la fuerza.

En medio del cruce a pie del arroyo Romero -que viene muy crecido y con agua todo el año- la correntada se lo llevó. Un compañero intentó ayudarlo, también fue arrastrado y logró salvarse al agarrarse de una rama.

Gentileza FM Ruca

El jefe habría presenciado la caída

De acuerdo a lo que se pudo reconstruir con fuentes del lugar, del operativo de relevo habría participado el propio jefe del Escuadrón 31 Las Lajas "Gendarme Juan Carlos Treppo", el comandante Principal Gerardo Rafael Moreira, quien habría presenciado la caída de su subalterno.

Más de 8 horas de rastrillaje

La búsqueda demandó este sábado más de 8 horas y se suspendió cerca de las 18.30 por falta de luz natural.

"Fue muy intenso el trabajo que se realizó con 2 helicópteros, 8 drones y, especialmente, buzos tácticos que les demandó mucho esfuerzo porque vienen muy rápidos y caudalosos los arroyos", explicó más temprano a LM Neuquén el director de Defensa Civil de Las Lajas, Daniel Vergara.

Participaron Gendarmería, Policía de Las Lajas, Seguridad Ciudadana, Bomberos, SIEN Zapala, Manejo del Fuego Loncopué, Guardafaunas y la Secretaría de Emergencias y Gestión del Riesgo de la Provincia a cargo de Luciana Ortiz Luna, que desplegó helicóptero, dron de alta capacidad y buzos.

El rastrillaje se retomará este domingo 18 de octubre con las primeras luces, con una embarcación semirrígida que se sumará al operativo.

El antecedente del río Nahueve que estremece a la zona

Hace muy poco se repitió la misma escena en el río Nahueve, en el norte neuquino, con la búsqueda de un efectivo policial que fue buscado intensamente por sus propios camaradas y por otros organismos.

Aquí ocurre exactamente lo mismo. Se busca a Galeano por parte de sus mismos camaradas y otros efectivos de otros organismos que fueron mencionados, mientras toda la comunidad espera el milagro y que no se repita el mismo final del Nahueve