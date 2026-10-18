Cómo es el intrigante sistema con dos soles que está a 16 años luz de la Tierra

Un estudio científico puso el foco en un sistema estelar binario que podría ofrecer condiciones interesantes para encontrar planetas similares al nuestro.

Un sistema estelar ubicado a 16 años luz de la Tierra despertó el interés de los científicos por sus características y su potencial para albergar planetas similares al nuestro.

Los investigadores pusieron el foco en 70 Ophiuchi B , que forma parte de un sistema estelar binario , es decir, compuesto por dos estrellas .

Según el estudio, se trata de uno de los entornos más prometedores para buscar mundos parecidos a la Tierra. “Es uno de los mejores lugares para buscar planetas similares al nuestro”, señalaron los investigadores.

En Star Wars, Luke Skywalker vive aventuras en Tatooine, un planeta ficticio que orbita dos soles. Aunque ese mundo nació de la imaginación de George Lucas, existen sistemas estelares binarios en el universo, donde dos estrellas forman parte de un mismo sistema.

Uno de ellos es 70 Ophiuchi, también conocido como 70 Oph AB, que fue analizado en un nuevo estudio publicado en The Astrophysical Journal. Los investigadores lo consideran uno de los objetivos prioritarios para explorar la posibilidad de encontrar condiciones habitables más allá de nuestro entorno cósmico.

Cómo es 70 Oph AB, el planeta con el tamaño de la Tierra que tiene dos soles

Los dos componentes del sistema son estrellas enanas de tipo K, con masas equivalentes al 88% y el 73% en comparación con nuestro Sol; son más pequeñas, menos brillantes y más frías. Según los cálculos de los investigadores, un equipo de astrónomos de más de una docena de instituciones en el mundo, su edad se estima en unos 300 millones de años.

70 Ophiuchi, también llamado 70 Oph AB, es el centro de una nueva investigación en la que participaron astrofísicos de más de una docena de instituciones científicas.

El sistema fue descubierto hace unos 250 años por William Herschel, un astrónomo de origen germano británico que también fue quien halló a Urano y que, además, fue músico.

Entre las características de 70 Oph AB se destacan las siguientes: su tamaño es similar al de la Tierra y se encuentra a unos 16 años de distancia respecto a nuestro planeta. En lo que refiere a sus dos soles, Stephen Kane, astrofísico de la Universidad de California Riverside y coautor del estudio, notó que nuestro Sistema Solar, que cuenta con una sola estrella, en realidad es inusual.

“Uno podría imaginar que esa segunda estrella llega como una bola de demolición, haciendo imposible que un planeta del tamaño de la Tierra sobreviva en la zona habitable. Sin embargo, estas simulaciones demuestran que no tiene por qué ser así”, observó Kane.

Siguiendo a la publicación Science Alert, este tipo de estrellas son objetivos prioritarios en la búsqueda de habitabilidad, ya que su esperanza de vida podría ser hasta siete veces mayor que la de nuestro astro, alcanzando los 70.000 millones de años. Además, Oph AB es especialmente interesante porque se encuentra relativamente cerca de nuestra posición en el cosmos.

Skylar D’Angiolillo, otro de los autores del estudio, detalló que calcularon la zona habitable en torno a la estrella principal y que comprobaron si el planeta podría mantener una órbita estable. “Podría pensarse que la segunda estrella alteraría dichas órbitas, pero no tiene por qué ser así”, señaló.

Las conclusiones de este análisis sugieren que podrían existir planetas con una masa similar a la de la Tierra, con modelos de las zonas donde es más probable que se encuentren y permanezcan estables, proporcionando así un marco de referencia que también puede aplicarse a otros sistemas estelares binarios.

El hallazgo no es trivial. Según la NASA, “más de la mitad de todas las estrellas del cielo tienen una o más compañeras, lo que podría ampliar considerablemente nuestros futuros esfuerzos de exploración.

“Si los sistemas estelares binarios pueden albergar planetas similares a la Tierra, 70 Oph es uno de los mejores lugares donde buscar”, cerraron los especialistas.