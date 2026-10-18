Se quedó dormido y clavó la trompa de su Hilux en un balneario municipal: estaba la Policía cerca

Un hombre de 47 años se durmió al volante en el Balneario Municipal de Centenario. Dos mujeres lo encontraron y dieron aviso a la Policía.

La camioneta cayó cerca del brazo del río Neuquén en el balenario de Centenario.

Un hombre de 47 años terminó con su camioneta Toyota Hilux en una posición tan insólita como peligrosa en el Balneario Municipal de Centenario : tenía la trompa clavada en la barranca y las ruedas traseras en el aire.

Según contó Centenario Digital, se había quedado dormido al volante, al parecer por la descripción policial. El control de alcoholemia que le hicieron después dio 1,72 gramos de alcohol por litro de sangre, por lo que el conductor tuvo problemas, pese a que no hubo lesionados ni tampoco daños materiales de consideración en el vehículo.

Pasó al mediodía del sábado, en uno de los espacios verdes más concurridos de la ciudad, ubicado en uno de los accesos a la calle Jaime de Nevares, camino a Cinco Saltos, muy cerca del control policial del barrio Villa Obrera. Es una zona tranquila, y algo concurrida los fines de semana, pero sobre todo en temporada de verano, y un lugar para contemplar la naturaleza y salir a caminar.

La Toyota Hilux quedó colgada cerca del brazo del río Neuquén en el balneario de Centenario. Centenario Digital

Dos mujeres que caminaban por un sector parquizado, cerca de una de las canchas deportivas del predio, fueron las primeras en ver la escena que aparentaba ser un accidente a baja velocidad. La camioneta bordó venía por la calle José Crljenko y, en lugar de seguir el trazado, siguió de largo cruzando el sendero peatonal de hormigón.

Balneario de Centenario: un control policial cerca

El rodado atravesó el césped y terminó con el frente hundido en el desnivel que da a la costa del espejo de agua, a pocos metros del agua, que es un brazo del río Neuquén. Cuando se acercaron, el conductor les dijo que se había dormido. No tenía lesiones a la vista.

A los pocos minutos llegó un patrullero de la División Tránsito Villa Obrera. Los efectivos le hicieron al conductor el test de alcoholemia, que dio 1,72 gramos de alcohol por litro de sangre. Por eso le secuestraron la licencia de conducir y le labraron la multa correspondiente.

La camioneta quedó en un equilibrio precario. El eje delantero estaba apoyado sobre la barranca y la parte trasera quedó suspendida, así que no estuvo lejos de volcar. Para sacarla de esa posición se pidió ayuda a Bomberos Voluntarios.

Un Vento volcó en la Ruta 7

Un espectacular siniestro vial ocurrió este sábado por la madrugada en la localidad de Centenario sobre la Ruta 7, cuando un joven conductor protagonizó un vuelco. Como consecuencia, debió ser trasladado al hospital local.

De acuerdo a la información publicada por Centenario Digital, el siniestro fue protagonizado por un hombre de 26 años, con domicilio en Vista Alegre, a bordo de un Volkswagen Vento GLI.

El hecho ocurrió alrededor de las 6, sobre la ruta en dirección desde Centenario hacia Vista Alegre. El vuelco se produjo en el tramo comprendido entre la primera y la segunda rotonda, en inmediaciones de la Plaza del Bicentenario.

Tras el siniestro, efectivos policiales le realizaron un test de alcoholemia que arrojó 2,02 gramos de alcohol por litro de sangre.

Test positivo, multa y traslado

Los efectivos de Tránsito Villa Obrera que intervinieron en el lugar le practicaron el control de alcoholemia al automovilista antes de que fuera llevado al centro de salud. El resultado confirmó la elevada presencia de alcohol en su organismo.