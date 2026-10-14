Fuerte vuelco de una camioneta del Gobierno provincial en Ruta 40, cerca de Chos Malal

Los ocupantes fueron trasladados al hospital Gregorio Álvarez de Chos Malal. Ocurrió a la altura de Pichi Neuquén.

En medio de condiciones climáticas adversas en buena parte del territorio, una camioneta oficial perteneciente al Gobierno provincial protagonizó un fuerte vuelco este miércoles a la mañana sobre la Ruta 40, a la altura de Pichi Neuquén, a 30 kilómetros de Chos Malal.

Según dio a conocer Radio FM Chos Malal, en el vehículo circulaban cinco ocupantes y todos fueron trasladados al hospital Gregorio Álvarez de Chos Malal. Para el traslado se dispuso la presencia de tres ambulancias en el sector.

De acuerdo a las mismas fuentes, no sufrieron heridas de gravedad y están fuera de peligro pero fueron trasladados por razones de seguridad y poder hacer la revisión mas exhaustiva. En tanto, señalaron que el vehículo funciona en las dependencias estatales de Manzano Amargo.

Por el momento, se desconocen las circunstancias que provocaron el siniestro. El hecho también requirió la intervención de efectivos policiales, Bomberos y personal de Salud.

Estado de las rutas en Neuquén

Las constantes lluvias registradas en la zona provocaron la presencia de barro, agua y erosiones en la calzada, sumado a banquinas inestables en diversos tramos de la red vial de Neuquén.

Dirección Nacional de Vialidad emitió un nuevo parte oficial sobre el estado de las rutas nacionales en la región, solicitando a los conductores extremar los cuidados al transitar debido a las adversas condiciones meteorológicas que se mantienen de forma continua.

Según informaron desde el organismo, si bien los tramos principales se encuentran transitables, la acumulación de agua por las intensas precipitaciones ha generado acumulación de barro y sedimentos, como así también pequeñas erosiones sobre la cinta asfáltica y un marcado deterioro en la estabilidad de las banquinas.

A las complicaciones provocadas por la lluvia se le suma la presencia de intensos bancos de niebla que reducen considerablemente la visibilidad. Desde el organismo vial remarcaron la necesidad de circular a velocidad moderada y mantener la distancia de seguridad, especialmente en las siguientes rutas:

Ruta Nacional 22: Tramo comprendido entre Cutral Co y Zapala.

Ruta Nacional 40: Tramo entre el empalme con la RN 237 y el empalme con la RN 231.

Ruta Nacional 237: Tramo desde Arroyo Limay Chico hasta el empalme con la RN 40.

Estado de los Pasos Internacionales

En cuanto a la vinculación cordillerana con la República de Chile, las autoridades confirmaron que los pasos fronterizos se encuentran habilitados para todo tipo de vehículos, aunque bajo estrictos requisitos de seguridad:

Paso Cardenal Samoré: Habilitado.

Paso Pino Hachado: Habilitado.

Paso Icalma: Habilitado.

Paso Mamuil Malal: Habilitado.

Se recuerda que es obligatoria la portación de cadenas físicas en todos los vehículos que transiten por estos pasos cordilleranos, ya que las condiciones en alta montaña pueden variar abruptamente. Se aconseja a los usuarios consultar el estado actualizado de las rutas antes de emprender cualquier viaje y respetar la señalización vial dispuesta en la zona.