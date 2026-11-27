Las víctimas fueron alcanzadas por los fuegos artificiales durante el acto de egresados de la EPET 2, que se realizaba en la chacra municipal.

Una nena de 8 años y su tío terminaron con quemaduras por pirotecnia en un colegio neuquino.

Una celebración que debía terminar con abrazos, fotos y festejos familiares terminó con una nena de 8 años y su tío en el hospital . Durante el acto de colación de los estudiantes de sexto año de la EPET 2 de Centenario , una familia encendió fuegos artificiales sin autorización y uno de los artefactos terminó disparando hacia el público. La pequeña sufrió quemaduras en el pecho y se le quemó parte del pelo, mientras que el hombre resultó lesionado en la parte posterior del cuello.

El episodio ocurrió este jueves por la tarde-noche en la chacra municipal de Centenario , donde la institución había organizado la ceremonia de egreso para más de 120 estudiantes. Por tratarse de un acto masivo, al que asistieron más de 500 personas, la Municipalidad había cedido ese espacio para realizar el encuentro al aire libre.

La directora de la EPET 2, Evelyn Herrador, confirmó a LM Neuquén que se comunicó durante la noche con la familia de los dos afectados y llevó tranquilidad respecto de su estado de salud. Ambos sufrieron quemaduras de primer grado y debían permanecer bajo observación, principalmente para controlar la evolución de las ampollas que podían aparecer en las zonas lesionadas.

"La nena se quemó el pelito y parte de la piel del pecho, que es justamente donde le rozó la pirotecnia. Por suerte la carita no tiene nada y fue en el pecho, lo cual ya es algo de suerte", explicó la directora. Su tío también sufrió quemaduras, en este caso en la parte de atrás del cuello.

La situación generó preocupación entre las autoridades escolares y las familias que participaban de la ceremonia. Según reconstruyó Marcelo Marchesi, secretario general de ATEN Centenario, a partir de la información que recibió del equipo directivo, el acto todavía no había finalizado cuando una familia decidió encender los fuegos artificiales que había llevado al lugar, sin consultar ni avisar previamente a la institución.

Uno de los artefactos cayó al suelo y, en lugar de disparar hacia arriba, comenzó a lanzar sus proyectiles en dirección al sector donde se encontraba el público. En esa trayectoria alcanzó a la niña, familiar de una de las estudiantes que egresaba, y también rozó a su tío.

"Uno de los fuegos artificiales impacta en una niña y también roza a un familiar. Esto genera que haya heridos, obviamente, la nena terminó con quemaduras", relató Marchesi, quien calificó lo sucedido como una situación de extrema gravedad.

La directora contó que, inmediatamente después del episodio, intervino la Policía. Los efectivos se acercaron hasta el predio de la chacra municipal, tomaron sus datos y también se contactaron con la familia afectada. La institución realizó la denuncia en el mismo complejo donde se desarrollaba la ceremonia y ahora Herrador debe concurrir a la Comisaría Quinta para ratificarla y completar el procedimiento.

La escuela confirmó la presentación policial en un comunicado que difundió después del hecho, en el que expresó su "más enérgico repudio" al accionar de la familia que encendió la pirotecnia sin autorización ni consentimiento de la institución.

Una celebración empañada por la irresponsabilidad

La indignación de las autoridades escolares tiene que ver no solamente con las lesiones que sufrieron los dos familiares, sino también con el riesgo al que quedaron expuestas cientos de personas que estaban reunidas para acompañar a los egresados.

"Opacaron un día que tenía que ser maravilloso y que después de ahí los chicos se tenían que ir a festejar con sus familias, no a un hospital", expresó Herrador, quien reconoció que entre los integrantes de la comunidad educativa hay enojo y tristeza por lo ocurrido.

La directora definió el episodio como una "desgracia con suerte", al considerar que las lesiones podrían haber sido mucho más graves. La pequeña recibió el impacto en el pecho y el pelo, pero no sufrió lesiones en el rostro ni en los ojos. De todos modos, tanto ella como su tío debían continuar bajo observación por las quemaduras.

En Neuquén y Cipolletti rige Pirotecnia Cero.

Desde ATEN Centenario, Marchesi también cuestionó el accionar de quienes llevaron los artefactos. Según la información que recibió del equipo directivo, la familia que encendió la pirotecnia se retiró inmediatamente después de lo sucedido, sin permanecer en el lugar para conocer qué había pasado con las personas heridas. Posteriormente, los familiares de la niña habrían intentado localizarla para hablar sobre lo ocurrido.

"Es una situación de negligencia muy grande. Uno no comprende cómo terminan pasando cosas así", sostuvo el dirigente sindical, quien remarcó que los fuegos artificiales fueron utilizados en un espacio con una importante concentración de personas y sin ninguna medida de seguridad.

Marchesi agregó que la escuela había realizado advertencias previas para evitar determinadas conductas durante el acto. Entre otras recomendaciones, había pedido que no se llevaran serpentinas ni espuma, con el objetivo de preservar el desarrollo de la ceremonia y evitar situaciones que pudieran perjudicar a los demás. Sin embargo, nadie imaginó que alguno de los presentes llevaría pirotecnia para encenderla en medio de la celebración.

A esa situación se suma que en Centenario está prohibida la venta y utilización de pirotecnia, de acuerdo con la normativa municipal vigente. Por lo tanto, además de las consecuencias que tuvo el uso de los artefactos en un lugar concurrido, el episodio también podría constituir una infracción a las disposiciones locales.

En su comunicado, la comunidad educativa calificó el accionar como "absolutamente irresponsable" y señaló que afectó seriamente la salud de personas que se encontraban disfrutando de un momento especial para los estudiantes y sus familias.

"Un instante de inconsciencia y egoísmo terminó perjudicando a terceros, provocando quemaduras y empañando una celebración que debía ser motivo de alegría y felicidad para todos los egresados y sus familias", expresaron.

La institución también manifestó su deseo de que las personas afectadas puedan recuperarse favorablemente y llamó a promover el respeto, la responsabilidad y el cuidado de los demás en los espacios compartidos.