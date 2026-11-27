El Banco Provincia del Neuquén ya otorgó 585 créditos por un total de $6.007 millones. La iniciativa permite unificar obligaciones y recuperar capacidad de pago con condiciones especiales.

Más de 580 familias neuquinas accedieron al Programa de Alivio Familiar y Recuperación Crediticia﻿ en tres meses.

Más de 580 familias neuquinas accedieron al Programa de Alivio Familiar y Recuperación Crediticia que lanzó el gobierno provincial hace tres meses. Desde su adhesión, el Banco Provincia del Neuquén (BPN) otorgó 585 créditos por un total de 6.007 millones de pesos para que sus clientes puedan regularizar sus obligaciones financieras.

La iniciativa fue presentada por el gobernador Rolando Figueroa a fines de agosto y el BPN fue la primera entidad en implementarla. El programa busca facilitar la refinanciación de deudas mediante condiciones especiales de tasa y plazo.

La línea permite que los clientes del BPN cancelen la totalidad de las deudas preexistentes que mantienen con la entidad. El financiamiento incluye capital, intereses, comisiones y gastos adeudados.

Los créditos pueden alcanzar los 50 millones de pesos, con plazos de hasta 60 meses para las operaciones en pesos y de hasta 36 meses para aquellas denominadas en UVA.

“Esto no es perdonar deudas ni regalar plata. La familia va a seguir pagando. La diferencia es que va a poder hacerlo”, expresó Figueroa al presentar la propuesta.

Las tasas y los requisitos para acceder

Las operaciones en pesos tienen una tasa fija del 35% nominal anual (TNA), mientras que los préstamos en UVA cuentan con una tasa de UVA más 5%. Además, la cuota mensual no puede superar el 30% de los ingresos netos mensuales del beneficiario al momento de adherir al plan.

Pueden acceder las personas humanas con domicilio real en la provincia de Neuquén que tengan en el BPN una categoría objetiva distinta de 1 (Normal), según las normas de clasificación de deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Claudio Espinoza

Para que las entidades financieras puedan ofrecer esta línea, deben adherir al programa provincial, que contempla incentivos y beneficios fiscales.

Al anunciar la medida, Figueroa sostuvo que el objetivo es acompañar a las familias que enfrentan dificultades para cumplir con sus compromisos financieros: “No creo en un Estado que mire desde la realidad de enfrente cómo una familia que trabaja quede atrapada en una deuda que no puede pagar".

En ese sentido, agregó: “Nosotros ordenamos la cuenta del Estado. Ahora quiero que ayudemos también a ordenar la cuenta de la familia neuquinas”.