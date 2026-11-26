El hecho ocurrió en las costas del estado de Oregon, en medio de mareas vivas. Qué sucedió con el automovilista y su mascota.

El hombre desoyó las advertencias de la Policía y fue arrastrado por el mar junto a su perro en Estados Unidos.

La Policía de Cannon Beach , en la costa de Oregón, Estados Unidos , difundió un video donde se observa a un hombre y su perro negro arrastrados mar adentro por el oleaje mientras se producía el fenómeno de mareas vivas . El sujeto, previamente, había recibido una multa por circular con su vehículo en la playa y una advertencia por acercarse a la costa en un momento inoportuno.

De acuerdo con el reporte oficial del Departamento de Policía local, un agente había interceptado al hombre y a su perro cerca de las 8:50 a. m., justo al sur de Tolovana Wayside, tras verlo circular con su vehículo por la playa.

El conductor explicó que buscaba apreciar de cerca las mareas vivas , por lo que los efectivos labraron una infracción por conducir sobre la franja costera y le indicaron que permaneciera alejado y a resguardo frente al comportamiento imprevisible del mar.

Casi dos horas después, dotaciones de la policía y de bomberos de Cannon Beach tuvieron que acudir al sector de Ecola Creek ante la notificación de que una persona y su perro habían sido llevados por la marea. Al llegar al lugar, los equipos de emergencia comprobaron que se trataba del mismo individuo sancionado durante la mañana.

El Departamento de Policía de Cannon Beach publicó las imágenes en Facebook y recordó "a los residentes y visitantes los peligros extremos asociados con las mareas vivas".

A dog and its owner were almost swept away at Cannon Beach, Oregon by king tides, which are expected to cause significant coastal flooding on the West Coast. Both the man and his dog were able to reach another set of stairs and escape the surf without injury.



Water levels in San… pic.twitter.com/pv8bXaoulA — CBS News (@CBSNews) November 25, 2026

En el mismo mensaje, la fuerza añadió: "Un incidente captado en este video sirve como un poderoso recordatorio de la rapidez con que puede desarrollarse una situación peligrosa".

El hombre del video, cuya identidad no se difundió públicamente, al igual que su mascota, lograron llegar a otro tramo de escaleras y salir del agua sin lesiones.

Qué son las mareas vivas

Según explica la NASA en su sitio web oficial, "dos veces al mes, cuando la Tierra, el Sol y la Luna se alinean, sus fuerzas gravitatorias se combinan para producir mareas excepcionalmente altas, conocidas como mareas vivas (o de sizigia), en las zonas donde se producen los abultamientos, y mareas muy bajas en los lugares donde el agua se ha desplazado".

"Una semana después, aproximadamente, cuando el Sol y la Luna forman un ángulo recto entre sí, la atracción gravitatoria del Sol actúa contra la atracción gravitatoria de la Luna y la contrarresta parcialmente. Esto da lugar a las mareas moderadas denominadas mareas muertas (o de cuadratura)", contrapone el prestigioso organismo estadounidense.

Además, aclara que "es posible saber cuándo se está produciendo una marea viva o una marea muerta sin necesidad de estar cerca del agua".

"Las mareas vivas siempre ocurren durante las fases de luna llena o luna nueva, que es cuando el Sol, la Luna y la Tierra están alineados. Las mareas muertas ocurren en torno a las fases de cuarto creciente y cuarto menguante, cuando la órbita de la Luna alrededor de la Tierra la sitúa en posición perpendicular al Sol", precisa la NASA.

Las recomendaciones que no siguieron el hombre y su mascota

En relación con el episodio en la costa de Oregón, el Departamento de Policía comunicó que quienes visitan la costa deben mantenerse "alejados de la playa" y "observar el océano desde un lugar seguro y elevado" en jornadas de mareas vivas, dado que "las escaleras de acceso a la playa no son necesariamente un lugar seguro" para presenciarlas.

También recomendó que los visitantes "nunca le den la espalda al océano, mantengan a sus mascotas alejadas de las olas, que se mantengan alejados de la madera a la deriva, ya que incluso los troncos grandes pueden ser movidos por las olas, y presten atención a todas las advertencias del personal de seguridad pública".

Cannon Beach, OR-

Rarely do we get a prequel to a viral video, but that’s what we have this morning.

Same man, same dog was warned by a local that he ought to get the hell off the beach.



You can’t fix stupid.

The ocean is not for everyone.



According to the man who shot… https://t.co/Jk3ZmloawZ pic.twitter.com/pLLeYaiLBb — No Safe Words (@Cyber_Trailer) November 25, 2026

"Las mareas vivas son un fenómeno natural impresionante, pero ninguna fotografía, vídeo o mirada más cercana justifica el riesgo de perder la vida, la de su mascota o la de los servicios de emergencia que puedan ser llamados para rescatarle", señaló la Policía local.

En el cierre de su publicación en Facebook, la fuerza expresó: "Estamos sumamente agradecidos de que este incidente no haya terminado en tragedia".

"Respeten el océano. Respeten las advertencias. Disfruten de las mareas vivas desde una distancia segura", completó la Policía.