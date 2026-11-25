El siniestro ocurrió este miércoles, alrededor de las 8 de la mañana. Involucró a una camioneta, dos autos y una moto a la altura del barrio Alta Barda.

Un violento choque en cadena protagonizado por tres vehículos y una motocicleta desató un verdadero caos vehicular en la Autovía Raúl Ricardo Alfonsín , a la altura de los barrios Alta Barda, Copol y Salud Pública. El siniestro vial se registró específicamente en el tramo comprendido entre el primer y el segundo puente de Alta Barda, dejando como saldo a un motociclista herido y severos daños materiales.

Según los primeros datos recabados en el lugar por LU5 , en la colisión múltiple estuvieron involucrados una camioneta Toyota Hilux, un automóvil Citroën C3, un Chevrolet Cruze y una motocicleta .

De acuerdo con las pericias preliminares y el estado en el que quedaron los rodados sobre la calzada, quien conducía la moto fue quien se llevó la peor parte en el impacto. Mientras tanto, el Chevrolet Cruze resultó ser el vehículo de mayor porte más afectado en cuanto a la magnitud de los daños materiales.

Tras la alerta por el incidente, se desplegó un rápido operativo de emergencia en el sector. Una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) arribó a la escena y se posicionó sobre la banquina para brindar asistencia médica inmediata al motociclista lesionado, evaluando la gravedad de sus heridas en el lugar antes de definir su eventual traslado a un centro de salud.

En paralelo, efectivos de la Policía de Neuquén tomaron intervención para ordenar la circulación y realizar las diligencias correspondientes. Debido a la posición en la que quedó detenido el Chevrolet Cruze, los uniformados debieron atravesar un móvil policial a modo de resguardo preventivo para evitar nuevos siniestros, a la espera del arribo de una grúa que permita retirar el rodado de la cinta asfáltica.

Por su parte, tanto la camioneta Toyota Hilux como el Citroën C3 permanecieron detenidos en su posición tras el choque, aunque sin presentar inconvenientes mecánicos graves que impidieran su posterior movilización.

Como consecuencia directa del operativo policial y sanitario, la circulación sobre la autovía quedó reducida a un solo carril. Esta restricción generó un importante embotellamiento y una gran congestión vehicular en toda la zona, provocando largas filas de automóviles que se extendieron de manera ininterrumpida desde el sector del accidente hasta la altura del Nodo Vial, complicando el tránsito durante toda la intervención de los equipos de emergencia.

Una secuencia que se repite casi a diario

El pasado 17 de noviembre también se produjo un importante choque en cadena que involucró a varios vehículos cuando circulaban por Ruta 7. El siniestro vial ocurrió por parte, cerca de las 17.30, a la altura del Cañadón de las Cabras.

Tras el accidente, efectivos policiales intervinieron en el lugar e inmediatamente solicitaron circular con precaución, especialmente, en sentido Centenario-Neuquén.

Omar Novoa

Los vehículos habían quedado dispersos en la banquina, distantes entre sí a más de 150 metros. Los más afectados presentaron daños severos en la parte frontal y trasera. Algunos conductores estaban visiblemente enojados tras el siniestro vial.

Los efectivos trabajaron en el lugar de los hechos e incluso hasta apaciguar los ánimos alterados algunos conductores involucrados. Hasta el momento no se informó si alguno de los ocupantes debió recibir asistencia médica.