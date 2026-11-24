La segunda edición de Capital Navideña tendrá propuestas gratuitas, espectáculos, juegos y concursos para las familias, con festejos en el centro, el este y el oeste.

El intendente Mariano Gaido anunció que Neuquén se prepara para vivir una 2ª edición histórica de Capital Navideña con la instalación de tres grandes pinos y Parques Navideños temáticos distribuidos en el centro, el este y el oeste de la ciudad. Indicó que ya comenzaron las tareas de colocación y prueba de luces y ornamentación con vistas al encendido oficial, previsto alrededor del 8 de diciembre.

Con el objetivo de descentralizar los festejos y llevar el espíritu festivo a cada rincón de la capital, los tres pinos estarán ubicados en el Monumento a San Martín sobre la Avenida Argentina, en el Parque Jaime de Nevares y en el Parque del Oeste. Cada espacio contará con una temática propia para invitar a los vecinos y visitantes a recorrer los distintos puntos de encuentro.

Al recorrer los trabajos de montaje, Gaido destacó el alcance territorial de la iniciativa y el ritmo sostenido de las cuadrillas municipales que trabajan las 24 horas en la puesta a punto. "Tenemos Navidad en toda la ciudad, para que sea una Navidad que tanto el este como el oeste, como en el centro de la ciudad, lo puedas disfrutar", afirmó.

Además de la ambientación lumínica, la propuesta ofrecerá una amplia agenda de actividades familiares gratuitas en el espacio público durante las fiestas y la temporada estival. Habrá juegos, espectáculos culturales, carreras navideñas y la presencia de Papá Noel en los parques para que los niños y niñas puedan conocerlo y sacarse fotos.

La iniciativa busca consolidar a Neuquén como un polo turístico regional con propuestas abiertas y gratuitas para disfrutar en familia. "Neuquén Capital se ha transformado en una ciudad turística", subrayó Gaido, quien convocó a las familias a sumarse a las celebraciones: "Tenés que pasar la mejor Navidad en familia, con tus chicos, con tus hijos y principalmente con los niños acá en Neuquén Capital".

Esta 2ª edición de Capital Navideña fue lanzada oficialmente por la Municipalidad de Neuquén con la meta de vestir de fiesta toda la ciudad. En esa línea, la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, convocó a vecinos, barrios y comerciantes a sumarse decorando sus casas, frentes, cuadras y vidrieras.

Dentro de la programación también se destaca una propuesta participativa destinada a niños y niñas de 3 a 12 años, quienes pueden realizar un dibujo navideño para participar por premios. Los trabajos deben depositarse en las urnas habilitadas en comisiones vecinales, el municipio, delegaciones municipales, la ETON, y espacios de concurrencia pública como entidades bancarias y el correo.

Para validar la participación, cada dibujo debe incluir el nombre del niño o niña, su barrio y el nombre y teléfono de una persona adulta responsable. El sorteo se realizará el domingo 20 de diciembre junto al pino navideño de la ciudad y entregará bicicletas y otros regalos como premios.

Por otra parte, los comercios locales pueden inscribirse hasta diciembre en el concurso Vidrieras Mágicas, abierto desde el 17 de noviembre, enviando sus datos y fotografías de la vidriera decorada al correo electrónico [email protected].

El 15 de diciembre se preseleccionarán 10 vidrieras finalistas mediante una votación institucional que evaluará creatividad, originalidad, espíritu navideño y organización del espacio.

Las 10 finalistas se publicarán luego en las redes oficiales de la Municipalidad para que los propios vecinos elijan con su voto a la mejor vidriera de la ciudad. La premiación tendrá lugar los días 22 y 23 de diciembre y distinguirá a los tres primeros puestos con una notebook, un televisor y un televisor de 42 pulgadas.

Con el despliegue simultáneo de infraestructura festiva, actividades culturales y concursos comunitarios, la gestión municipal apunta a potenciar el movimiento turístico y comercial en toda la capital neuquina.