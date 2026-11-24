El dirigente de Libres hizo un llamado para conformar un frente político "que reúna a las fuerzas nacionales, progresistas, de izquierda y populares".

El viernes 11 de diciembre es el plazo para la presentación de candidatos de cara a las elecciones provinciales del próximo 14 de febrero de 2027. El mapa político con las candidaturas ya empezó a delinearse, pero aún no está completo: en este marco, el dirigente de Libres, Jesús Escobar, hizo un llamado para conformar un frente político y apuntó duramente contra el secretario general de ATE, Carlos Quintriqueo , quien selló su alianza con el exgobernador Jorge Sobisch.

A través de un comunicado, Escobar señaló que el gremialista "quedará en la historia como el dirigente sindical que, por sus ambiciones personales, le dio oxígeno a quien ajustó y reprimió a los trabajadores neuquinos" y apuntó que se trató de "una traición que no tiene justificación", en alusión al asesinato del docente Carlos Fuentealba, ocurrida el 4 de abril de 2007 en el marco de una represión contra los docentes en Arroyito.

"A Sobisch ya lo enfrentamos y derrotamos en las calles durante los noventa, cuando quiso privatizar las empresas del Estado y aplicar en Neuquén el modelo de Menem y Cavallo. También lo derrotamos en la Convención Constituyente de 2006, donde impedimos que impusiera su proyecto neoliberal y logramos una Constitución más progresista, que fortaleció los derechos de los neuquinos y la defensa de nuestros recursos naturales", repasó el dirigente de Libres.

Jorge Sobisch y Carlos Quintriqueo, juntos. Claudio Espinoza

En el escrito, Escobar remarcó que "Sobisch representa un pasado de represión, ajuste y entrega del patrimonio público. Y Quintriqueo ha demostrado que está dispuesto a negociar cualquier principio con tal de satisfacer sus ambiciones". Y lanzó: "Hay que mandar a Sobisch al basurero de la historia".

El llamado a un frente

De cara a las elecciones provinciales, Escobar hizo un llamado para armar un frente político alternativo "al modelo de Milei y de la derecha". Señaló que el armado debe ser "lo más amplio posible, que reúna a las fuerzas nacionales, progresistas, de izquierda y populares".

"Es inadmisible que una provincia que tiene un mar de petróleo y gas bajo sus pies siga teniendo miles de familias en la pobreza, trabajadores que no llegan a fin de mes, enormes dificultades para acceder a una vivienda y un sistema público de salud atravesado por graves problemas", consideró el dirigente.

Escobar apuntó que "Vaca Muerta produce como nunca, pero no derrama y la parte del león de la renta hidrocarburífera se va para afuera, en otras latitudes los ricos se llenan los bolsillos mientras que acá quedan las migajas".

"El ajuste del gobierno nacional agrava esta situación. Necesitamos otro rumbo, que defienda los salarios, el trabajo, la educación, la salud pública y garantice que una parte mucho mayor de nuestra riqueza hidrocarburífera se transforme en bienestar para los neuquinos", concluyó.