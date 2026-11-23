Nvidia anunció este lunes la restitución de Jensen Huang como presidente y director ejecutivo de la compañía, en una decisión tomada por unanimidad del Consejo de Administración. El regreso del histórico CEO —que estuvo al frente de la empresa por más de tres décadas— llegó apenas 11 días después de su renuncia y seis después de que el propio Consejo había rechazado públicamente esa posibilidad.

La reacción de los mercados fue inmediata: las acciones de Nvidia subieron un 30% en las primeras operaciones de la Bolsa de Nueva York, una señal elocuente del peso que tiene Huang en la percepción de los inversores sobre el futuro de la compañía.

Huang había dejado su cargo luego de que trascendiera que mantuvo al menos tres relaciones extramatrimoniales. La más delicada fue con Alice Huang , empresaria china de la firma Megaspeed, señalada por los servicios de inteligencia estadounidenses como presunto contacto del espionaje de Pekín. Según una investigación del New York Times publicada horas antes del anuncio de hoy, Alice Huang mantuvo contacto con el servicio de inteligencia chino durante más de un año.

Las otras dos relaciones eran con empleadas de la propia compañía. El cúmulo de revelaciones llevó al Consejo a encargar una investigación independiente para determinar si el vínculo del CEO con la empresaria china pudo haber comprometido la seguridad nacional o información confidencial de Nvidia.

El giro del Consejo y la presión de Trump

La restitución representa un cambio de postura llamativo. El presidente del Consejo, Harvey Jones, había dicho apenas seis días atrás —en la conferencia de resultados trimestrales de la empresa— que no tenía intenciones de restituir a Huang. Esta vez, Jones justificó el giro con un argumento diferente: el Consejo recibió información de "altas esferas" del gobierno estadounidense de la que concluyeron que el caso "no entrañaba riesgo alguno para la seguridad nacional".

"El consejo considera que Jensen es la persona correcta para dirigir Nvidia y que su restitución responde al interés superior de los accionistas, los empleados, los socios y los clientes", sostuvo Jones en el comunicado oficial.

Detrás del cambio también estuvo la presión explícita de Donald Trump, quien había pedido públicamente en más de una ocasión que le dieran al CEO una segunda oportunidad. Tras conocerse la decisión, el presidente de Estados Unidos la celebró en su red Truth Social: "Ha tomado la decisión correcta y adecuada. El país necesita el liderazgo de Jensen al frente de Nvidia para garantizar el éxito y la prosperidad, no solo de la empresa, sino también de la economía estadounidense".

Por qué Huang es tan importante

Nvidia no es una empresa más. La compañía de Silicon Valley es el principal fabricante mundial de chips para inteligencia artificial y controla alrededor del 90% del mercado de los microprocesadores usados en los ambiciosos proyectos de IA que impulsan la economía estadounidense. Es, además, una de las empresas que cotizan en bolsa con mayor valor en el mundo.

Huang fundó Nvidia en 1993 y la condujo durante más de tres décadas hasta convertirla en pieza clave del auge de la inteligencia artificial. Su figura es considerada indisociable de la identidad y la estrategia de la compañía, lo que explica tanto la magnitud del escándalo de su salida como la velocidad y el impacto bursátil de su regreso.