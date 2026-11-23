Especialistas recomiendan consultar con antelación para evaluar la fiebre amarilla, completar el calendario y prevenir cuadros por agua o alimentos.

La organización de unas vacaciones suele abarcar pasajes, alojamiento y documentación, pero la salud es un aspecto fundamental que merece ser planificado con tiempo. Una consulta médica previa, idealmente entre 4 y 6 semanas antes de la partida, es esencial para conocer los riesgos sanitarios del destino y definir las medidas de prevención adecuadas, incluyendo la aplicación de la vacuna contra la Fiebre amarilla si el itinerario lo requiere.

Las precauciones a tomar varían según el tipo de estadía, ya sea urbana o en zonas rurales o selváticas, así como la duración del viaje, la edad y las condiciones de salud de cada persona. Los especialistas enfatizan la importancia de verificar el estado de vacunación de rutina y considerar inmunizaciones específicas según el destino, dada la propagación de enfermedades inmunoprevenibles en un mundo globalizado.

Además de la vacunación, la preparación incluye llevar medicación habitual suficiente, armar un botiquín apropiado y contar con cobertura médica. Medidas como el consumo de agua segura, evitar hielo de procedencia desconocida y optar por alimentos bien cocidos son cruciales. La Dra. Gabriela Vidal, infectóloga y coordinadora de la Comisión de Vacunas de la SADI, remarca que la consulta médica ayuda a anticipar estas cuestiones prácticas.

Claves para prevenir la fiebre amarilla al viajar

La vacuna contra la fiebre amarilla es un ejemplo de inmunización específica. Esta enfermedad viral, transmitida por mosquitos, puede ser grave y no tiene tratamiento específico una vez contraída. Si bien la vacuna es segura y eficaz, brindando protección de por vida, su recomendación se basa en el riesgo de exposición en el destino y en posibles requisitos de ingreso al país.

Entre enero y mayo de 2026, países como Bolivia, Brasil, Colombia, Perú y Venezuela reportaron casos confirmados, y la enfermedad se ha expandido a zonas con antecedentes históricos nulos.

Es importante diferenciar entre la recomendación médica, basada en la circulación activa del virus y el mosquito vector, y los requisitos de entrada que exigen algunos países. La vacuna debe administrarse al menos 10 días antes de partir y su indicación debe ser evaluada individualmente por un especialista.

Otras vacunas y cuidados esenciales para turistas

Además de las vacunas específicas, es fundamental revisar y actualizar el calendario de inmunizaciones habituales. Se recomienda la vacuna antigripal anual, especialmente para grupos de riesgo, así como las de hepatitis B, difteria-tétanos y coqueluche, y la triple viral (sarampión, rubéola y paperas). La tos ferina, una infección respiratoria contagiosa, puede prevenirse eficazmente con la vacuna triple bacteriana acelular (dTpa), verificando que el esquema esté completo en niños y que los adultos cuenten con un refuerzo.

Otras vacunas recomendadas según el tipo de viaje incluyen la de hepatitis A y fiebre tifoidea, para prevenir infecciones por agua y alimentos contaminados. La vacuna contra el dengue puede ser indicada tras una evaluación individual del riesgo. Para viajes a zonas con riesgo de rabia o a determinadas peregrinaciones religiosas, como la Meca en Arabia Saudita, se evalúan la vacuna antirrábica y la contra el meningococo ACWY, respectivamente. También se considera la medicación antipalúdica según el destino.

El Ministerio de Salud recomienda que los niños completen el calendario de vacunación antes del comienzo de clases para evitar enfermedades.

La prevención de enfermedades no solo protege al viajero, sino también a la comunidad a la que regresa. La Dra. Vidal alerta sobre la falsa creencia de que las vacunas ya no son necesarias debido a su éxito, lo que puede llevar a esquemas incompletos y al resurgimiento de enfermedades prevenibles.

Al regresar, ante la aparición de síntomas como fiebre, erupciones cutáneas o diarrea, es esencial consultar al equipo de salud e informar sobre los lugares visitados para facilitar el diagnóstico y prevenir nuevos contagios.