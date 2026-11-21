Tiene 17 años, egresa el 4 de diciembre del CPEM 82 y acaba de atravesar la parición más dura de su vida sin su papá. Facundo González es la cuarta generación de crianceros de Tricao Malal.

Hace un mes, Tricao Malal lloró la partida de Don Remigio Antonio González . Tenía 67 años. Era un gaucho, un criancero de ley, un vecino querido que amaba la vida a su manera.

El 24 de septiembre, el pueblo lo despidió con un "Hasta siempre, Don Remigio". No solo estaba de luto el pueblo. Estaba de luto la tierra que lo vio nacer, la que transitó con su invernada, su veranada, sus animales y junto a su amada familia.

Partió a recorrer los caminos y los campos del cielo. Dejó huellas imborrables y dejó a sus jóvenes hijos, que deberán seguir marcando su destino sin su principal sostén: su padre.

Facundo tenía 17 años cuando lo perdió. Lejos de bajar los brazos, eligió hacer lo único que sabía que su papá hubiera querido: seguir. Seguir con las chivas, seguir con el campo, seguir con todo lo que aprendió a su lado desde los 7 años.

"Mi papá para mí significaba todo. La persona que me enseñó todo, que me formó desde chiquitito, cuando yo me venía acá al campo con él a acompañarlo todos los fines de semana", contó “Facu”, como todos lo llaman en su tierra. "Me venía en mi caballo de la chacra de Tricao Malal, del centro del pueblo, acá al puesto. Me venía todos los viernes a la tarde cuando salía de la escuelita, me venía para acá a caballito o me traía mi mami en camioneta", recordó con esa sencillez y forma de hablar tan particular del campo.

Hoy, esos recuerdos no se borraron. Todo lo contrario. "Los recuerdos que yo tengo acá en el campo con él son imborrables, van a estar siempre en mi corazón. Él siempre de una forma u otra me lo recuerdo con cosas que hacíamos, los trabajos, cuando andábamos juntos, las recuerdo día a día", admitió con nostalgia.

Octubre sin su papá

Octubre es el mes que más trabajo hay en el campo. Todo el mes es parición. Es estar atrás de las chivas y las ovejas, pendiente de que todo salga bien. Buscar un chivito que se desahijó y encontrarle su madre. Estar atento a los chivitos guachos y a cada situación que se presenta.

Este año, “Facu” tuvo que afrontar esa etapa sin su papá, por primera vez.

No estuvo solo. Contó con el apoyo incondicional de su familia y de sus amigos. Fabio Molines lo acompañó en la parición de las chivas, al igual que Teo y Erman, que estuvieron presentes cada vez que pudieron.

También estuvo el clima. Este año tuvieron que lidiar con el fenómeno de El Niño y las abundantes lluvias. Por suerte, no provocaron tanta mortandad de chivitos.

"Yo sé que él me está cuidando desde arriba, porque la verdad que esta parición fue bien gracias a Dios. Yo sé que fue gracias a él también", dijo Facundo, con la convicción de quien siente que su padre sigue ahí, en cada rodeo, en cada tarde de campo.

Hoy “Facu” está al cuidado de las chivas, mientras que su hermano Lucas, de 23 años, hace lo propio con las ovejas. Juntos son la cuarta generación de la familia González.

Una familia unida a la distancia

Los González no son solo Facundo y Lucas. Son una familia completa que, aunque la distancia los separe, sigue unida.

Araceli, de 19 años, está estudiando el profesorado de Biología en Chos Malal. Lorenzo es policía en la localidad de Tricao Malal. Y al frente, siempre, Verónica Matamala, la mamá, que está en el campo con ellos, acompañándolos.

"Estamos todos unidos, siempre. La distancia no es un impedimento para estar unidos", afirmó “Facu”.

Esa unión es la que sostuvo el legado. Porque el campo de los González no es solo un lugar de trabajo. Es todo lo que Don Remigio construyó con años de esfuerzo, sacrificio y dedicación. "Este legado que nos dejó mi papá, este capital, fue todo lo que él trabajó toda su vida acá en el campo. Nunca jamás nos hizo faltar algo en la mesa. Él siempre dio todo y fue gracias a su esfuerzo que hacía día a día para ir saliendo adelante y gracias a estos animalitos que él día a día también cuidaba", detalló con orgullo su hijo.

Patrimonio del Norte Neuquino

Ser criancero en el norte neuquino es ser parte de un acto simbólico y emblemático: la transhumancia, el arreo de animales desde las tierras bajas hasta las altas cumbres.

Los González tienen la invernada en El Liuco abajo, en Tricao Malal, por el arroyo El Liuco, y la veranada en el Rincón de Ailinco, pegados al Volcán Domuyo.

El viaje tarda entre seis y ocho días. Todo depende del estado de los animales. "Si los animales van en buen estado, de primavera para arriba, son seis días. Cuando van medio flacos hay que ir despacito, se suelen llegar hasta echar ocho días. No hay que apurarlos mucho porque si no se dejan animales cansados y por ahí se pierden", remarcó el heredero.

Tienen chivas, ovejas, caballos y vacas. Se dedican a los dos ganados, menor y mayor. Del centro de Tricao Malal hasta el puesto, son alrededor de una hora a caballo. Una hora justa, que “Facu” conoce de memoria desde chico.

En esa travesía se ve la postal más criancera: los chivitos recién nacidos viajando en las alforjas tejidas de colores sobre el lomo del caballo, para que no se pierdan ni se cansen. El caballo ensillado esperando. El perro ovejero cuidando. La cordillera con nieve al fondo.

Es una actividad que es patrimonio del norte neuquino. Y que sigue siendo una de las matrices productivas que sostiene gran parte de la economía del Alto Neuquén.

Computación, sin dejar el campo

En medio de todo el trabajo, “Facu” también tuvo que organizar sus estudios secundarios. En septiembre, sus profesores le dieron la posibilidad de adelantar los contenidos de octubre y noviembre, los dos meses de más trabajo, para que pudiera dedicarse tranquilo al campo.

"Ahora me fue bien, aprobé todas las materias y me dedico tranquilo al campo y vuelvo tranquilo hasta mi acto de egreso el próximo 4 de diciembre, que me egreso de la secundaria de quinto año", contó con orgullo. Egresa del CPEM 82 de Tricao Malal.

Sin embargo, su historia no termina ahí. Este es el punto donde el campo se cruza con la tecnología.

Facundo tiene ganas de quedarse, pero también quiere estudiar. "Le hice una promesa a mi papá de que no los iba a abandonar antes de que él partiera, le hice la promesa y voy a tratar de cumplirla. Pero a la vez también quiero estudiar. Hoy en día hay tanta posibilidad con la tecnología de hacer una carrera corta, aunque sea. He estado averiguando carreras de un año, hacerla a distancia, a través de lo virtual, para ser alguien recibido también en la vida", relató.

Esa es la imagen más potente de esta historia: un joven criancero que quiere estudiar computación, con una computadora en la mano y las riendas en la otra. Que valora el estudio como fuente de progreso, sin olvidar que el campo también sigue siendo vida, trabajo y sostén.

"Está bien, los animales dan, pero siempre hay que tratar de tener otras herramientas en la vida", sostuvo.

El mensaje: no tener vergüenza

Facundo se identifica con una frase simple y enorme: "Yo me definiría como un hombre que ama el campo".

Lo que más destaca es la tranquilidad, la libertad y el estar en contacto con los animales y la naturaleza. "También están esos momentos lindos que hacen que todo valga la pena, como disfrutar de las tardes cuando llega la hora de rodear, ver cómo cada chivito se va ahijando con su madre y cómo poco a poco va saliendo todo adelante. Y después, llegar a noviembre y ver que todo ese esfuerzo, las horas de trabajo y la dedicación tienen su recompensa", reconoció.

Y dejó un mensaje para las nuevas generaciones, que es también su legado:

"A las nuevas generaciones les recomendaría que no pierdan el vínculo con el campo, que se animen a aprender, a trabajar y a conocer todo lo que esta vida tiene para enseñar. Que valoren los conocimientos de sus padres y abuelos, porque detrás de cada enseñanza hay años de experiencia”.

Añadió que “también les diría que no tengan vergüenza de ser de campo, que se sientan orgullosos de sus raíces y de sus costumbres. El campo enseña a ser responsables, pacientes, a esforzarse y a valorar las cosas sencillas. Creo que es importante que los jóvenes sigamos manteniendo vivas estas tradiciones, porque son parte de nuestra identidad y de nuestra historia".

Facundo González tiene 17 años. Perdió a su papá. Aprobó todas las materias. Cuidó la parición. Sostuvo el legado. Y ahora mira hacia adelante: quiere estudiar, quiere progresar, quiere ser alguien recibido en la vida, pero sin soltar jamás las riendas que le dejó su papá.

Es la cuarta generación. Es el dolor transformado en fuerza. Es el campo y la tecnología, juntos, en un mismo joven de Tricao Malal que eligió honrar a su padre trabajando, estudiando y manteniendo viva la historia de su familia.