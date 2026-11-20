Los cambios simplifican las escalas de Ingresos Brutos para el comercio minorista y los servicios y elevan del 10% al 25% el tope de la bonificación del Impuesto Inmobiliario para los contribuyentes cumplidores.

La Legislatura de Neuquén aprobó esta semana la Ley Impositiva 2027 y las modificaciones al Código Fiscal. Ambas medidas forman parte de la política fiscal que impulsa el gobernador Rolando Figueroa para simplificar el esquema tributario y reconocer a quienes cumplen en tiempo y forma con sus obligaciones.

Los cambios incluyen beneficios para familias, pequeños contribuyentes y empresas. Durante el debate legislativo, se estimó que el alivio fiscal asociado a las medidas rondaría los 19.000 millones de pesos.

Uno de los cambios más importantes alcanza al Impuesto sobre los Ingresos Brutos. La Ley Impositiva simplifica las escalas de alícuotas reducidas para el comercio minorista y los servicios. Elimina las alícuotas intermedias del 2,5% y del 3,5% y organiza las escalas reducidas en tres tramos, con alícuotas del 2%, 3% y 4%, según la actividad y el nivel de ingresos.

La ley faculta al Poder Ejecutivo a establecer en 2027 un régimen de crédito fiscal para los contribuyentes que hayan cumplido en tiempo y forma con sus obligaciones de Ingresos Brutos durante 2026. El crédito podrá alcanzar el 20% del impuesto determinado en ese ejercicio y utilizarse para cancelar tributos provinciales, según el alcance y las condiciones que establezca la reglamentación.

En el Monotributo Unificado, se prevé una reducción del componente provincial de Ingresos Brutos para las primeras cuatro categorías. Sobre los importes mensuales actualizados para 2027, la reducción será del 50% para las categorías A y B y del 25% para las categorías C y D.

Impuesto Inmobiliario y Sellos

En el Impuesto Inmobiliario, las modificaciones al Código Fiscal elevan del 10% al 25% el porcentaje máximo de bonificación que podrá otorgar el Poder Ejecutivo a los contribuyentes cumplidores.

En el Impuesto de Sellos, se establece una exención para los préstamos personales y microcréditos alcanzados por la medida, incluidos los otorgados mediante billeteras virtuales en los casos previstos. La exención busca reducir el costo de acceso al financiamiento para las familias neuquinas.

Regularización de deudas

Previo a la sanción de estas leyes, el Gobierno provincial anunció que instrumentará próximamente por decreto un régimen especial de regularización de deudas. El régimen prevé planes de hasta 36 cuotas y quitas de hasta el 100% de los intereses resarcitorios, según la modalidad de pago y el tipo de contribuyente, además de la condonación de multas que no se encuentren firmes.

Además, el gobernador Figueroa ya había anticipado que la Provincia suspenderá hasta el 30 de junio de 2027 la traba de nuevos embargos a familias y pymes por deudas tributarias posteriores al 1° de enero de 2024.

A estas herramientas se les sumará la exención en el impuesto de Sellos a los contratos de locación de inmuebles destinados a casa-habitación.

Todas estas medidas son posibles por la política de ordenamiento de las cuentas públicas que lleva adelante la actual gestión de gobierno, con el propósito de traducir esa capacidad financiera en herramientas de alivio para las familias y el sector productivo.