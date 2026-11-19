La sentencia se dictó tras un acuerdo presentado por el Ministerio Público Fiscal, que incluyó la unificación con una pena anterior en suspenso dictada en Río Negro.

La estafa con terrenos en Villa La Angostura demandó una intensa investigación de la fiscalía.

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Un tribunal colegiado de la IV Circunscripción Judicial condenó a Pastor Muñoz Álvarez a cumplir una pena única de 4 años y 3 meses de prisión efectiva , tras hallarlo penalmente responsable del delito de tenencia de drogas con fines de comercialización por un hecho cometido en Villa La Angostura. Llevaba 200 gramos de marihuana.

La resolución judicial se alcanzó a partir de un requerimiento formulado por el fiscal jefe Gastón Ávila y el asistente letrado Federico Sura , quienes presentaron ante los magistrados un acuerdo pleno consensuado previamente con la defensa técnica y el propio imputado.

Durante el desarrollo de la audiencia de determinación de la pena, los representantes del Ministerio Público Fiscal detallaron los alcances del convenio arribado entre las partes.

En relación con el hecho investigado en la localidad cordillerana, los funcionarios judiciales solicitaron la imposición de una condena de 4 años de prisión efectiva, el pago de una multa económica equivalente a 45 unidades fijas y el decomiso definitivo tanto del dinero en efectivo secuestrado en el procedimiento como del rodado empleado para llevar adelante la actividad ilícita.

Asimismo, Ávila y Sura requirieron al tribunal la revocación de la condicionalidad de una sentencia previa que pesaba sobre el acusado. Se trataba de una condena de 6 meses de prisión en suspenso que le había sido impuesta en agosto de 2023 en la vecina provincia de Río Negro, por la comisión de otro delito.

Ciudad Judicial de Neuquén.

Bajo ese argumento legal, los acusadores públicos solicitaron que ambas sanciones fueran unificadas en una pena única de 4 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo.

Tras analizar la legalidad, razonabilidad y el consentimiento expreso del acuerdo, el tribunal colegiado -integrado por los jueces Juan Valderrama, Ignacio Pombo y Maximiliano Bagnat- resolvió por unanimidad avalar lo pactado respecto del delito cometido en Villa La Angostura, imponiendo los 4 años de prisión y la multa de 45 unidades fijas.

Sin embargo, al momento de resolver la unificación de las condenas, si bien los magistrados hicieron lugar a la revocación de la condicionalidad de la sentencia rionegrina, fijaron una pena única levemente menor a la pretendida por la fiscalía, estableciéndola en 4 años y 3 meses de cárcel efectiva.

Decomisos, destrucción de droga y medidas cautelares

En consonancia con el planteo sostenido por el Ministerio Público Fiscal, los jueces ordenaron el decomiso formal de la suma de $569.860 en efectivo que el imputado tenía en su poder al momento de ser interceptado, así como también de un auto marca Hyundai que formaba parte de la logística utilizada para distribuir y vender las sustancias prohibidas.

De igual manera, la sentencia dispuso la destrucción de la totalidad del material estupefaciente y de los elementos de corte y fraccionamiento incautados en la causa.

Por otra parte, y hasta tanto el fallo condenatorio adquiera firmeza procesal para su ejecución penitenciaria definitiva, el tribunal resolvió prorrogar las medidas cautelares que pesan sobre Muñoz Álvarez: deberá continuar cumpliendo con presentaciones semanales obligatorias en la Comisaría N°12 de la localidad rionegrina de El Bolsón y mantendrá vigente la prohibición absoluta de salir del país.

El operativo a plena luz del día

De acuerdo con la teoría del caso acreditada por el Ministerio Público Fiscal, el episodio delictivo tuvo lugar el 13 de marzo de 2026 en Villa La Angostura. En aquella jornada, a plena luz del día y en plena vía pública de la villa turística, Pastor Muñoz Álvarez fue sorprendido in fraganti por efectivos policiales mientras comercializaba cannabis sativa desde el interior de su vehículo.

Durante la requisa del rodado realizada en aquel procedimiento policial, los uniformados lograron secuestrar diversos envoltorios preparados con marihuana, cuyo pesaje total rondó los 200 gramos, además de frascos que contenían aceite y tintura de cannabis, semillas, dos balanzas de precisión, bolsas de nylon destinadas al fraccionamiento de dosis, anotaciones manuscritas vinculadas a la actividad, teléfonos celulares y el dinero en efectivo que ahora pasará a manos del Estado.