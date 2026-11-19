El siniestro vial ocurrió durante la noche del miércoles en la calle Chacho Peñaloza, en un sector con escasa iluminación. El conductor, de 76 años, dio negativo en el test de alcoholemia.

Un nuevo accidente de tránsito generó preocupación entre los vecinos del barrio Vista Hermosa , en Centenario , durante la noche del miércoles 18 , cuando una mujer de 32 años resultó herida tras ser embestida por un auto en una zona caracterizada por falta de luminarias. El hecho se registró minutos después de las 21.10 horas sobre la calle Chacho Peñaloza , en el tramo comprendido entre las arterias Cuba y El Salvador , a escasos metros de las instalaciones de la Casa de la Juventud .

Según pudo reconstruirse a partir de los primeros datos recabados por Centenario Digital, la víctima acababa de retirar o dejar a su hija en dicho espacio comunitario . Cuando emprendía el regreso y se dispuso a cruzar la calzada a mitad de cuadra, fue sorprendida e impactada por un auto marca Renault Logan . El rodado circulaba por el sector al mando de un hombre de 76 años . A raíz de la colisión, la joven cayó sobre la cinta asfáltica y sufrió diversos traumatismos y golpes en distintas partes del cuerpo .

La escena motivó la rápida intervención de los vecinos de la cuadra, quienes salieron de sus viviendas al escuchar el impacto y se acercaron de inmediato para brindar los primeros auxilios a la mujer tendida en el suelo. Mientras la contenían, dieron aviso a los servicios de emergencia solicitando con urgencia la presencia de una ambulancia. Sin embargo, por motivos que hasta el momento no fueron esclarecidos oficialmente, la unidad sanitaria demoró alrededor de media hora en arribar al sitio del accidente.

Gentileza Centenario Digital

Ante la prolongada espera y el estado de dolor en el que se encontraba la víctima, quienes la asistían resolvieron no aguardar más tiempo y la trasladaron por sus propios medios, a bordo de un vehículo particular, hacia el hospital local para que recibiera la atención médica correspondiente. Cuando la ambulancia finalmente llegó a la calle Chacho Peñaloza, la mujer ya no estaba.

La intervención policial se activó recién después de que la paciente ingresara al nosocomio, desde donde el personal de guardia dio aviso a las fuerzas de seguridad sobre el ingreso de una persona lesionada en un choque. De este modo, efectivos pertenecientes a la División Tránsito Villa Obrera se desplazaron hasta el lugar del siniestro para iniciar las actuaciones de rigor.

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Una vez en la escena, los uniformados llevaron adelante las pericias accidentológicas correspondientes, realizaron las mediciones sobre la calle y procedieron a identificar al conductor del Renault Logan. Como parte del protocolo habitual en este tipo de episodios, se le practicó al hombre de 76 años el test de alcoholemia, el cual arrojó resultado negativo. Asimismo, los agentes verificaron que el automovilista contara con toda la documentación obligatoria para circular en regla.

Durante el desarrollo del operativo, familiares de la mujer atropellada se hicieron presentes en el sector para interiorizarse sobre lo sucedido y aportar sus datos personales y detalles necesarios a las autoridades policiales. A pesar del despliegue de los efectivos y las tareas periciales sobre la calzada, la circulación vehicular en la zona no sufrió interrupciones ni mayores complicaciones. Las diligencias en el lugar se extendieron por aproximadamente una hora, concluyendo pasadas las 22.10 horas.