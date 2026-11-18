La tormenta descargó con fuerza este martes por la noche en Neuquén y el Alto Valle. Junto con las lluvias y algo de viento, el fenómeno continuará en los próximos días.

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) anticipó una semana atravesada por la variabilidad climática, con el regreso de tormentas eléctricas y chaparrones para este jueves, jornadas ventosas con ráfagas intensas provenientes del sudoeste y temperaturas primaverales que oscilarán entre los 22°C y los 27°C.

Según el pronóstico del tiempo, para este miércoles 18 de noviembre se espera durante el día un cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima que alcanzará los 27°C, acompañada por vientos del sudoeste a 32 km/h y ráfagas que soplarán a 38 km/h. Hacia la noche, se mantendrá la condición de cielo parcialmente nublado, fijando una mínima de 8°C y vientos que rotarán al este a 40 km/h con ráfagas de 44 km/h.

Maria Isabel Sanchez

La vuelta de las tormentas está prevista para el jueves 19 de noviembre cuando se esperan tormentas eléctricas, lluvias y chaparrones. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta por tormentas para la región Confluencia.

En tanto, el pronóstico del tiempo indica que se prevé una temperatura máxima de 25°C, bajo vientos leves del sur a 12 km/h y ráfagas de 26 km/h. Por la noche del jueves continuará el ambiente inestable, marcando una mínima de 8°C y un brusco incremento en la intensidad del viento desde el oeste, que alcanzará los 39 km/h e impulsará fuertes ráfagas de hasta 57 km/h.

El viernes 20 podría llegar una tregua en las precipitaciones. Se prevé, durante el día, una jornada completamente despejada y una temperatura máxima que repetirá los 25°C, acompañada por vientos del sudoeste a 42 km/h y ráfagas sostenidas de idéntica intensidad. Por la noche, el cielo volverá a cubrirse por completo, registrándose una mínima de 10°C con vientos del sudoeste a 27 km/h y ráfagas suaves de la misma intensidad.

Tormentas en Neuquén.

El fin de semana tendrá condiciones variables en la región. El sábado 21 comenzará con precipitaciones en forma de lluvias débiles y dispersas durante el día y un leve descenso de la máxima hasta los 22°C, bajo vientos del sudoeste a 17 km/h con ráfagas que llegarán a los 43 km/h. Por la noche sabatina persistirá el cuadro inestable, fijando un piso térmico de 7°C y una notable aceleración del viento del sudoeste, que soplará a 47 km/h con ráfagas intensas que tocarán los 68 km/h.

Por su parte, el domingo 22 consolidará el retorno del buen tiempo con un día completamente despejado y una máxima de 25°C, vientos del sudoeste a 39 km/h y ráfagas de la misma intensidad, cerrando la jornada con una noche mayormente despejada, una mínima de 10°C y vientos del sudoeste a 27 km/h con ráfagas de 43 km/h.

Finalmente, el inicio de la próxima semana sostendrá las marcas templadas y el viento constante en la ciudad. El lunes 23 de noviembre transcurrirá con condiciones inestables durante el día y una temperatura máxima que ascenderá nuevamente hasta los 27°C, acompañada por vientos del sudoeste a 31 km/h y ráfagas de igual magnitud.

El cierre del lunes, por la noche, tendrá un cielo parcialmente nublado, una mínima de 10°C y vientos del sudoeste soplando a 32 km/h con ráfagas que alcanzarán los 53 km/h.