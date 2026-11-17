El Sumo Pontífice habló con la prensa en su vuelo de regreso a Roma. Reveló cómo enfrentó su viaje por Latinoamérica tras la operación a la que se sometió.

El Papa León XIV habló sobre su salud: "No estoy al 100%", dijo y contó detalles sobre el cáncer.

El Papa León XIV terminó este lunes su gira por Latinoamérica tras visitar Perú. En el vuelo del Boeing 787-9 de regreso a Roma, se mostró satisfecho con su visita a tres países distintos durante 11 días y respondió las preguntas de periodistas a bordo, donde reveló que "no estoy al 100%, pero estoy bastante bien".

Durante 45 minutos, el Sumo Pontífice se mostró paciente para responder preguntas en español, inglés y en italiano con naturalidad. "La resistencia es uno de los dones que el Señor me ha dado", comentó ante la pregunta sobre cómo se sentía tras una intensa agenda.

Con 71 años, León XIV se sometió el pasado 13 de octubre a una operación para extirparle el lóbulo inferior del pulmón debido a un tumor canceroso .

Al ser consultado por una carta condicional en caso de renuncia o muerte, contestó: "¡No! Pasemos a la pregunta sucesiva", entre risas y aplausos.

"Por ahora no veo necesidad. Gracias a Dios el derecho canónico ya tiene varios puntos que por ahora cubren este tema. (Estoy) en las manos de Dios, como he dicho antes de ser elegido Papa, confío en él”, afirmó. "Eventualmente lo haré, creo. Pero por ahora no veo necesidad", añadió.

Cómo descubrieron el cáncer de pulmón

En otro momento de su charla con los periodistas, dijo que su cáncer de pulmón se descubrió por 'casualidad' durante un chequeo anual y que al principio apareció como una sombra en el pulmón.

Tras una biopsia, se confirmó que era maligno: "La primera noticia fue una sorpresa, no había síntomas, me sentía bien".

"Como mencioné anteriormente, tenía el deseo de realizar este viaje y dije: ‘Hagámoslo de inmediato’. Debe haber sido la gracia de Dios; sentí paz, sentí la necesidad de hacerlo, así que seguimos adelante”, subrayó.

"La parte del pulmón que fue extirpada -el tumor- estaba totalmente contenida; se limitaba a esa zona, de modo que no se requiere ningún tratamiento adicional", agregó, y reconoció que deberá mantener un seguimiento médico.

Respecto a cómo se sintió al enterarse del tumor, dijo que al tener un hermano -Louis- que "actualmente atraviesa una situación mucho más complicada" afrontó la situación "con gran confianza en el Señor".

También lo vivió como "una señal para quienes están sufriendo -que tal vez sientan mucho miedo, algo perfectamente comprensible- de que es fundamental realizarse revisiones médicas".

La relación del Papa León XIV con Estados Unidos

El viaje latinoamericano confirmó la relación del Papa León con Perú, lugar donde vivió 20 años y en donde se convirtió en obispo, aunque también tiene una estrecha relación con Estados Unidos, su país de origen.

En ese sentido, recordó que durante el cónclave en un artículo periodístico fue descripto como "el menos americano de los americanos". No obstante, admitió: “En muchas cosas soy gringo, norteamericano". "Yo creo que cuando hablo de las cosas en general soy directo, digo las cosas como son", explicó.

"La cuestión de mi salud, de incluso decir, bueno, voy pasando esto, no sería típico en muchos países y en muchas culturas. En Estados Unidos es un poco más frecuente", agregó.

Asimismo, habló sobre su voto en las elecciones de su país y destacó su "profunda fe en la democracia". "La participación democrática es también parte de ser norteamericano", dijo.

Y mencionó, finalmente: "Mi forma de vivir la fe ha sido muy afectada, transformada diría, en Perú, pero crecí en una familia de Estados Unidos, multicultural sí, pero donde también se vive la fe. He sido formado también en esa cultura", consignó.