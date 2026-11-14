Después de 25 años, cierra La Artística: la librería de Neuquén que convirtió el arte en un punto de encuentro

Magdalena e Iris, madre e hija, levantaron el comercio a pulmón en plena crisis del 2000 y lo transformaron en un espacio de referencia para artistas, docentes y estudiantes.

La tradicional librería " La Artística ", en el Bajo de Neuquén , cerrará sus puertas el próximo 30 de noviembre después de 25 años de actividad. La caída de las ventas y las dificultades económicas llevaron a Magdalena e Iris, madre e hija y dueñas del comercio, a tomar una decisión que viven con mucha nostalgia. Antes de despedirse, pusieron en marcha una liquidación total con descuentos de hasta el 50% y ofrecen también a la venta los muebles, mostradores y exhibidores del local.

En La Artística, la librería especializada en materiales para dibujo, pintura y otras disciplinas creativas, ubicada en Perito Moreno 507, la despedida se respira entre los mostradores, las estanterías y los productos que durante años formaron parte de la rutina de muchos clientes que se transformaron en amigos.

La decisión ya está tomada: "La Artística" cerrará sus puertas y hasta ese día, la librería ofrece una liquidación total de mercadería , con descuentos del 20, 30 y hasta el 50%, según el producto, el monto y el medio de pago. También están a la venta los muebles, mostradores, exhibidores y otros elementos que forman parte del equipamiento del comercio.

Iris y Magdanela, hija y madre de La Artística. Claudio Espinoza

Pero antes de que las estanterías queden vacías, sus dueñas contaron a LM Neuquén parte de su historia, que también es la de cientos de neuquinos que pasaron por su local.

“Nosotros cumplimos 25 años, nacimos en la crisis del 2000, 2001”, recordó Magdalena. Los comienzos fueron modestos, en una antigua casa de la calle Misiones, frente a Rentas. Allí, con trabajo propio y mucho esfuerzo, armaron los primeros mostradores y acondicionaron el espacio para empezar a atender.

“Lo hicimos todo a pulmón”, resumió. Iris y su otra hija todavía estaban en el secundario cuando el proyecto comenzó a tomar forma. Con el tiempo, Magdalena hizo cursos de pintura, convocaron profesores, organizaron talleres, concursos y sorteos, y fueron ampliando la propuesta de acuerdo con las necesidades de quienes se acercaban a comprar.

La librería creció y se trasladó después a su actual dirección, en Perito Moreno 507. También incorporó nuevos productos y actividades, hasta convertirse en un comercio conocido por un público muy particular: artistas, artesanos, docentes de plástica, profesores de talleres, alumnos de escuelas de arte y personas que buscaban materiales específicos para desarrollar sus trabajos.

Abrieron en la calle Misiones.

No era solamente un lugar al que se entraba para comprar un pincel, una pintura o una hoja especial. Para muchos, "La Artística" funcionaba como un espacio de consulta, orientación y encuentro. Quienes llegaban podían encontrar asesoramiento sobre los materiales y, al mismo tiempo, información sobre cursos y propuestas culturales de la ciudad.

“Siempre tuvimos el apoyo de los clientes”, destacó Magdalena. Ese vínculo se hizo evidente en estos días, cuando comenzaron a comunicar la despedida. Muchos de los habitués se acercaron para expresarles su tristeza y preguntar qué harán ahora, dónde podrán conseguir los materiales o cómo se van a reorganizar sin ese comercio al que estaban acostumbrados. “Nos dicen que nos van a extrañar, que qué van a hacer, que somos muy especiales y que siempre se sintieron bien asesorados”, contó. También les transmiten que les va a costar encontrar otro lugar donde reciban una atención similar.

Mucho más que una librería artística

A lo largo de estos 25 años, Magdalena e Iris impulsaron distintas iniciativas que excedieron la actividad comercial. Una de las más recordadas fue la "Expo La Artística", que surgió casi de casualidad cuando decidieron organizar una celebración por los primeros diez años del negocio, en 2010.

Claudio Espinoza

La convocatoria superó las expectativas iniciales. Se sumaron empresas, artistas y distintas personas vinculadas con el mundo de las artes, y el encuentro se mantuvo hasta 2015. En ese recorrido también organizaron concursos de pintura, sorteos y actividades de capacitación, con la participación de referentes y docentes.

Entre las experiencias que recuerdan aparece la visita de Nora Pareja, quien pintó un cuadro en vivo sobre la vereda de la librería y luego lo sortearon. También hubo talleres y encuentros con otros artistas, como Alejandra Pajares y Miguel Lucero.

Otro proyecto fue la Guía Artística, una publicación que reunía información sobre profesores y talleres de la zona. La imprimían y distribuían gratuitamente desde el local, con la intención de que quienes estuvieran interesados pudieran conocer las propuestas disponibles y acceder a actividades vinculadas con la pintura, la cerámica y otras disciplinas.

Incluso tuvieron un espacio en televisión, donde una profesora realizaba trabajos artísticos en uno de los bloques de un programa de la tarde. También intentaron expandirse con una sucursal en Junín de los Andes, aunque la experiencia duró poco tiempo porque no lograron sostenerla.

Claudio Espinoza

“Hay un montón”, dijeron al recordar a esos clientes que crecieron junto con el comercio. Para ellas, ver cómo alguien que empezó como estudiante termina convertido en artista, docente o emprendedor es parte de las satisfacciones que les dejó este recorrido.

Magdalena e Iris mencionaron, por ejemplo, a quienes comenzaron a comprar materiales cuando todavía estudiaban y hoy tienen talleres o espacios propios. Son trayectorias que, de alguna manera, también forman parte de la historia de la librería.

La crisis y la caída de las ventas

La decisión de cerrar no llegó de un día para el otro. Durante un tiempo intentaron sostener el negocio, adaptarse y seguir adelante, pero la situación económica terminó por hacer cada vez más difícil mantener la actividad.

“Está dura la crisis. Pocas ventas, bajó muchísimo la venta”, explicaron. A ese escenario sumaron otro factor que, según su experiencia, perjudicó el movimiento comercial de la zona: la repavimentación de la Avenida Mosconi.

Claudio Espinoza

Contaron que muchas personas dejaron de acercarse porque no saben bien por dónde circular, dónde cruzar o cuánto tiempo pueden estacionar. En un comercio que trabaja con un público específico, que muchas veces necesita trasladarse para buscar materiales determinados, la menor circulación terminó impactando en las ventas.

“Venimos piloteándola hasta que un día nos metimos en el banco y nos pusimos a llorar y tuvimos que tomar la decisión”, relataron. Fue un momento difícil, después de años de esfuerzo y de haber construido un equipo de trabajo con las empleadas que hoy las acompañan en esta última etapa.

La situación también las obligó a pensar en el futuro de cada una. Magdalena, que ya está jubilada, explicó que cuenta con una jubilación mínima. Iris, en cambio, todavía no tiene definido qué hará después del cierre. Durante estos 25 años trabajó en la librería y ahora deberá imaginar una nueva etapa por fuera de ese espacio que fue parte central de su vida cotidiana.

Clientes durante un taller en La Artística.

La tristeza también se mezcla con la incertidumbre sobre el destino del inmueble. Aunque el local pertenece a la familia, está compartido entre varios integrantes y tiene un costo de alquiler. Las dueñas señalaron que llevan seis meses sin poder afrontar ese pago y que todavía no saben qué sucederá con el espacio una vez que termine la actividad comercial. La posibilidad de alquilarlo está sobre la mesa, aunque reconocen que el panorama de la calle no es alentador, con varios locales desocupados.

La liquidación y la venta de los muebles

Mientras llega la fecha de cierre, "La Artística" mantiene sus puertas abiertas con una liquidación que incluye buena parte de los productos que durante años estuvieron disponibles en sus estanterías.

Entre las ofertas hay pinturas acrílicas, lápices, papeles y otros materiales de uso artístico. Algunos productos tienen rebajas importantes: por ejemplo, los acrílicos de 50 centímetros cúbicos, que tienen un precio habitual de 1.800 pesos, se pueden conseguir con el 50% de descuento. La promoción permite combinar distintos colores y variedades para completar la cantidad requerida.

Claudio Espinoza

También hay lápices de la marca Faber con descuentos del 50%. Durante la entrevista, las dueñas contaron que una clienta compró 110 lápices por 360.000 pesos, un monto considerablemente menor al que habría pagado sin la liquidación.

La venta no se limita a la mercadería. También están ofreciendo el mobiliario del comercio: mostradores, exhibidores para papeles y cartulinas, estanterías y distintos muebles utilizados para organizar los productos. La idea es que quienes estén interesados puedan acercarse y consultar por los elementos disponibles.

Por estos días, el horario de atención es de lunes a viernes de 9 a 17, en horario corrido, y los sábados de 9 a 13. La fecha prevista para el cierre definitivo es el 30 de noviembre.

Claudio Espinoza

En medio de la liquidación, las dueñas quieren dejar en claro que el cierre del local no significa necesariamente el final de La Artística. Después de la entrevista, se comunicaron para sumar un dato que consideran importante: la marca está registrada ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) y tienen la intención de reconvertirse y explorar nuevos proyectos.

“Un ciclo se termina, pero no por eso dejamos de existir”, escribieron en el mensaje que difundieron en sus redes sociales para despedirse de sus amigos y clientes. Allí repasaron algunas de las iniciativas que marcaron estos años: los seminarios, la guía de profesores, los concursos de pintura, los sorteos, los talleres y el acompañamiento a asociaciones y docentes. “Siempre seremos La Artística”, expresaron, antes de agradecer el cariño y el acompañamiento que recibieron durante todo este tiempo.