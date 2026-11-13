Fue imputado porque vendía droga mientras "cumplía" prisión domiciliaria por narcotráfico

Por decisión del juez de garantías el imputado seguirá en prisión domiciliaria en el mismo domicilio. Otro hombre también quedó sospechado de manejar el kiosco narco.

Un allanamiento realizado el martes en una vivienda del barrio Valentina Sur de Neuquén dejó a dos hombres bajo la lupa por el manejo de un kiosco narco . Lo impactante fue que uno de ellos incluso ya tenía una condena en el fuero federal por delitos relacionados con la venta de drogas y cumplía prisión domiciliaria.

En base a la evidencia recolectada, la fiscal del caso Paula Yerfino, junto al asistente letrado José Luis Linares, formuló cargos a los dos por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Además, solicitó que el que tiene la condena, permanezca detenido en una comisaría, y que el otro cumpla prisión preventiva domiciliaria. Sin embargo, el juez de garantías que dirigió la audiencia dispuso que ambos cumplan la medida bajo modalidad domiciliaria, con controles electrónicos y policiales.

Imputados por venta de cocaína en Valentina Sur

La imputación comprende a un hombre identificado por sus iniciales L.A.M., a quien Yerfino le atribuyó tener bajo su poder 20 gramos de cocaína distribuidos en 44 envoltorios, con fines de comercialización.

En el mismo procedimiento se secuestraron $1.582.300 en efectivo, tres dispositivos de cobro electrónico, dos balanzas de precisión, dos máquinas para contar billetes, recortes de nylon y diez teléfonos celulares.

Además, se le atribuyó la tenencia ilegal de un arma de fuego calibre 22, apta para el disparo y sin autorización legal.

En tanto, a C.I.H. se le atribuyó tener 5,98 gramos de cocaína distribuidos en 11 envoltorios, también con fines de comercialización. En el departamento ubicado en un sector accesorio de la vivienda principal se encontraron, además, una balanza y un cuaderno con anotaciones vinculadas a la compraventa de estupefacientes.

Por estos hechos, la fiscal del caso calificó la conducta de L.A.M. como tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en concurso real con tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil. En el caso de C.I.H., la calificación fue tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Vendía mientras "cumplía" la prisión domiciliaria

Al fundamentar el pedido de prisión preventiva, Yerfino sostuvo que existía riesgo de fuga y destacó especialmente la situación de L.A.M., quien ya había sido condenado en el fuero federal por comercialización de estupefacientes y cumplía esa pena bajo la modalidad de prisión domiciliaria.

El 1 de junio de este año, un juez federal lo autorizó a permanecer en el mismo domicilio de barrio Valentina Sur donde el lunes se realizó el allanamiento.

La fiscal señaló que los elementos secuestrados respaldan la hipótesis de que continúa vinculado a la venta de drogas. También consideró que la expectativa de una nueva condena, sumada a la eventual unificación de penas, incrementaba el riesgo de fuga, y solicitó cuatro meses de prisión preventiva en una comisaría.

Respecto de C.I.H., quien no registra antecedentes condenatorios, la fiscal pidió dos meses de prisión preventiva domiciliaria.

Seguirá la prisión domiciliaria en la misma casa de Valentina Sur

Al resolver, el juez Marco Lupica Cristo dispuso dos meses de prisión preventiva domiciliaria para C.I.H., en un domicilio de la ciudad de Plottier. Hasta que se le coloque una tobillera electrónica, deberá permanecer en la vivienda y tendrá tres rondines policiales diarios, aleatorios y sin aviso previo.

En cuanto a L.A.M., el juez descartó el pedido de la fiscalía para alojarlo en una comisaría y dispuso cuatro meses de prisión domiciliaria en la casa en la que se realizó el allanamiento. Entre otros argumentos, consideró que el MPF no explicó por qué una medida menos gravosa, como la detención domiciliaria, resultaba insuficiente para evitar una eventual fuga.

Finalmente, el magistrado fijó en cuatro meses el plazo de investigación y dispuso que la prisión domiciliaria de L.A.M. se cumpla con una tobillera electrónica. Hasta que el dispositivo pueda ser colocado, la comisaría 44 realizará tres rondines policiales diarios, de manera aleatoria.

Condenaron a una mujer por vender cocaína en una vivienda de Valentina Sur

Una mujer fue condenada por colaborar en la venta de estupefacientes junto a su entonces pareja. La actividad ilegal se desarrollaba en una vivienda del barrio Valentina Sur, donde recibía cocaína, la comercializaba y luego entregaba el dinero recaudado a su expareja.

La sentencia se resolvió este martes en una audiencia de procedimiento abreviado, en la que la fiscal del caso, Paula Yerfino, y el asistente letrado José Linares presentaron un acuerdo que fue homologado por el juez de garantías Luis Giorgetti. La acusada, Sabrina Araceli Solís, recibió una pena de tres años de prisión de ejecución condicional.

De acuerdo con lo expuesto por la fiscalía, la mujer participó de la comercialización de drogas entre el 2 de julio y el 5 de agosto. Durante ese período, recibía cocaína en el domicilio ubicado en Valentina Sur y se encargaba de venderla a cambio de dinero en efectivo o mediante transferencias a una cuenta de Mercado Pago.

La investigación permitió reconstruir parte de ese movimiento a través de las tareas realizadas por personal del Departamento Antinarcóticos. Los investigadores documentaron un total de 26 movimientos compatibles con operaciones de venta de estupefacientes en esa vivienda. Los registros reunidos fueron incorporados a la causa y sirvieron como elementos para sostener la acusación contra Solís.

El procedimiento que permitió reunir más pruebas se realizó el 5 de agosto, cuando personal policial concretó un allanamiento en el inmueble. Durante la requisa encontraron distintos envoltorios con sustancias estupefacientes, que fueron secuestrados para su posterior análisis.

En total, se incautaron 36,2 gramos de cocaína y 2,5 gramos de cannabis. Además, los efectivos encontraron 439.500 pesos en efectivo y balanzas digitales, elementos que quedaron incorporados a la investigación judicial.

Una condena de tres años en suspenso

La acusación contra Solís fue encuadrada como comercio de estupefacientes en calidad de partícipe secundaria, una figura contemplada en el artículo 5, inciso C, de la Ley 23.737 y el artículo 46 del Código Penal. Como parte del acuerdo presentado durante la audiencia, la fiscalía solicitó una pena de tres años de prisión de ejecución condicional, una multa de 50 unidades fijas, equivalente a aproximadamente seis millones de pesos, y la realización de una donación.

También pidió el decomiso de los 439.500 pesos encontrados durante el allanamiento y la destrucción de las sustancias secuestradas.

Luego de escuchar a las partes, el juez de garantías Luis Giorgetti homologó el acuerdo y estableció la condena en los términos solicitados. De esta manera, Solís recibió tres años de prisión condicional, por lo que no deberá cumplir la pena en una unidad penitenciaria, siempre que respete las condiciones legales correspondientes.

El magistrado también hizo lugar al pedido de decomiso del dinero y ordenó la destrucción de la cocaína y el cannabis incautados durante el procedimiento policial. Además, quedó establecida la multa económica acordada por las partes.