Desapareció cuando iba a trabajar y un puestero vio el cadáver 10 días después: qué dijo la familia sobre el hallazgo cerca de Plaza Huincul

Emanuel David Celestino Amadore era buscado desde el 2 de noviembre. "Es como si se lo hubiera tragado la tierra y, de repente, apareció tirado en el medio de la nada", aseguró su familia.

La familia de Emanuel David Celestino Amadore cuestionó cómo se desarrolló la búsqueda del joven de 25 años, desaparecido desde el 29 de octubre en Cutral Co. Diez días después de que se perdiera su rastro, un puestero encontró un hombre muerto en una zona rural entre Plaza Huincul y Picún Leufú.

Por sus características físicas y los tatuajes en los antebrazos, los investigadores sospechan que podría tratarse del muchacho, aunque, como aseguró el fiscal Gastón Liotard todavía no hay una confirmación oficial.

Enzo , hermano de Emanuel, describió la angustia que atraviesa la familia y sostuvo que fueron ellos quienes comenzaron a buscarlo y que incluso acercaron sugerencias sobre las medidas que podían realizarse para reconstruir sus últimos movimientos.

"Mi familia literalmente hizo un montón de cosas, lo empezaron a buscar. Sugerimos ver cámaras por donde pasó mi hermano. Sentimos que fue mal hecha la investigación", manifestó.

El joven contó que el jueves se reunieron con el fiscal que lleva adelante la causa, pero se fueron con más dudas que certezas. Según relató, durante el encuentro no obtuvieron las respuestas que esperaban sobre las diligencias realizadas desde que se denunció la desaparición, además de que el 2 de noviembre, la Policía había difundido una alerta para solicitar colaboración de la comunidad y dar con su paradero.

"Queremos pedir un acta de todo lo que hicieron. Supuestamente hicieron rastrillajes pero no sabemos", señaló Enzo, quien cuestionó la falta de información que, según su percepción, recibió la familia durante los días de búsqueda.

Salió caminando para ir a trabajar y nunca llegó

De acuerdo con el relato de su hermano, Emanuel vivía en la casa de una tía en Cutral Co y tenía que presentarse a trabajar en una empresa. "Mi papá lo tenía que pasar a buscar pero no fue y mi hermano fue a trabajar caminando", dijo Enzo. Sin embargo, después se enteraron de que nunca llegó a su lugar de trabajo y desde ese momento no volvieron a tener noticias de él.

Enzo aseguró que tampoco registraron movimientos de dinero en la tarjeta de su hermano y que no hubo señales que permitieran reconstruir qué hizo después de salir de la vivienda.

"No llegó a trabajar, el fiscal nos dijo que no hubo ningún movimiento de plata de la tarjeta de mi hermano. Es como si se lo hubiera tragado la tierra y, de repente, apareció tirado en el medio de la nada", expresó con la bronca que le produce el desconocimiento en medio del hallazgo del cuerpo.

En una entrevista radial, Liotard había explicado que los investigadores contaban con registros de cámaras que habrían captado a Emanuel por última vez el 29 de octubre. Desde entonces, según indicó, no volvió a ser registrado y tampoco se había detectado actividad de su teléfono celular.

La familia, por su parte, considera que todavía deben revisarse y profundizarse distintas medidas para reconstruir el recorrido del joven y establecer qué sucedió después de que salió para trabajar.

La familia no pudo reconocer el cuerpo

Por la información oficial el hallazgo se produjo de manera accidental durante la tarde del miércoles, cuando un puestero que buscaba animales encontró el cuerpo de un hombre en un sector rural de difícil acceso, en inmediaciones de Rankil Co, a unos 18 kilómetros de Plaza Huincul.

El cadáver estaba desnudo y en avanzado estado de descomposición. Los tatuajes en ambos antebrazos y la edad estimada de la víctima orientaron la principal hipótesis de identificación hacia Emanuel, aunque todavía esperan los resultados de la autopsia.

Enzo contó que la familia no pudo ver el cuerpo para realizar un reconocimiento y que les comunicaron que, por las condiciones en las que había sido encontrado, debía ser trasladado para la intervención de los profesionales forenses.

"No lo pudimos reconocer, pero es él", relató y explicó que consultó con una persona que había estado en el lugar del hallazgo y que, por las características físicas observadas, le indicaron que se trata de su hermano.

La confirmación, sin embargo, continúa pendiente de los estudios correspondientes. "Nos dijo que no lo teníamos que ver porque podíamos entorpecer", dijo Enzo. En la misma línea, en su declaración ante los medios, el fiscal Liotard se refirió a un protocolo forense específico para avanzar con la identificación.

Las dudas sobre cómo llegó hasta el lugar del hallazgo

Otro de los puntos que genera desconcierto en la familia es el estado en el que fue encontrado el cuerpo y la distancia respecto de los lugares donde Emanuel había sido visto por última vez.

En la primera inspección, el fiscal había señalado que no observaron lesiones visibles ni signos de arrastre. También aclaró que esas apreciaciones eran preliminares y que no permitían descartar la intervención de terceros.

Para Enzo, sin embargo, todavía quedan demasiados interrogantes. "El cuerpo no presentaba signos de violencia a primera vista, pero ¿cómo puede desaparecer así y aparecer en el medio de la nada? Nos parece totalmente raro", expresó.

"Tienen que revisar las cámaras. No pueden lavarse las manos", reclamó Enzo.

Mientras esperan la confirmación de identidad y los resultados de la autopsia, los familiares insisten en que "no difundan versiones" y que oficialmente se reconstruyan los últimos movimientos de Emanuel, se informe qué medidas se realizaron durante los diez días de búsqueda de Amadore y se esclarezca cómo terminó muerto en una zona rural donde un puestero casualmente lo encontró.