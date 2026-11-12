Homenaje de CALF a la trayectoria de los trabajadores con más de 35 años de servicio: quienes son

La cooperatva elétrica brindo un reconocimiento a 22 trabajadores que estuvieron al servicio de los asociados en sus diferentes tareas.

La Cooperativa CALF rindió un homenaje, este jueves en sala del Consejo de Administración, a 22 trabajadores que cumplieron más de 35 años de servicio. El reconocimiento estuvo encabezado por el presidente, Marcelo Severini, junto a otras autoridades quienes entregaron un presente a cada uno de los homenajeados.

En la oporttunidad, cada trabajador recordó sus comienzos, repasó experiencias y revivió distintos momentos de su recorrido junto a sus compañeros de trabajo en la prestación de un servicio esencial para la ciudad.

“Es para nosotros importante el tiempo que le han dedicado a la cooperativa, el esfuerzo, el trabajo. La verdad que es una alegría que se hayan desarrollado acá a nivel profesional, técnico y administrativo”, reconoció Severini.

El titular de la cooperativa destacó que “un trabajador mencionó algo que considero muy importante: construir confianza. Es fundamental que todos podamos fortalecer esa confianza entre nosotros, entre compañeros y también con quienes hoy tenemos la responsabilidad de conducir la Cooperativa, sabiendo que nuestro paso por esta función es transitorio”.

La cooperativa al servicio del asociado

Rosana Carbajal fue una de las trabajadoras reconocidas fuequien ingresó a CALF a los 18 años, en 1990, con 36 años de servicio. Su historia está profundamente ligada a la Cooperativa, ya que su vínculo comenzó mucho antes de incorporarse como empleada. “A los ocho años venía con mi mamá, quien trabajaba en el sector de Maestranza, y terminó sus estudios primarios en la escuela que funcionaba por entonces en CALF”, recordó con emoción. También destacó los vínculos que construyó a lo largo de los años, las amistades que perduran hasta hoy y el hecho de haber conocido a quien hoy es su marido. “La Cooperativa siempre fue una gran familia”, expresó.

La homenajeada resaltó el compromiso con la atención a los asociados: “Siempre nos ocupamos de darles una respuesta, buscar soluciones y entenderlos. Que se vayan satisfechos, porque priorizamos la cuestión humana, al vecino, al asociado”.

Entre los reconocidos, se encuentra el ingeniero Claudio Travaglini, quien hoy ocupa el rol de Gerente General de la Cooperativa, un puesto clave dentro la estructura.

Trabajadores reconocidos

Alejandro Aostri, Juan Carlos Marcolini, Claudio Travaglini, Cristina Fornieles, Mónica García, José Galasso, Rosana Paredes, Gustavo Álvarez, Juan Painetru, Jorge Zuñiga, Carlos Ponce, Rosana Pérez, Claudia Colonitz, Milton Caniupan, Rosana Carbajal, Myriam Morales, Pablo Arriagada, Dennis Fernández, Gerardo Dykstra, Pablo Giglio, Ricardo Soto y Fabricio García.