La inflación de octubre en Neuquén fue del 2,4%

La Dirección Provincial de Estadísticas y Censos dio a conocer el índice para el mes, que resultó levemente superior al del INDEC.

La inflación en el conglomerado Neuquén fue del 2,4% en octubre de 2026 , según informó la Dirección Provincial de Estadística y Censos (DPEyC). Con este resultado, los precios acumulan 28,3% en lo que va del año.

En tanto, la variación interanual alcanzó el 34,9% , de acuerdo con el informe oficial del organismo provincial. El mes anterior, el IPC había sido del 2,1 por ciento.

A su vez, el índice mensual de octubre resultó levemente por encima del número nacional, que fue del 2,2 por ciento .

Entre los rubros con mayores aumentos está el Transporte (3,3%), impulsado principalmente por los aumentos en colectivo urbano y combustibles para vehículos.

También Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (2,8%), como consecuencia, principalmente, de los incrementos en alquiler de la vivienda. Y Restaurantes y hoteles (2,7%) debido, fundamentalmente, a los aumentos en restaurantes y alimentos preparados en restaurantes.

Si se considera la incidencia que tuvieron las distintas divisiones, Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohólicas y Transporte, representaron en conjunto el 61% de la variación mensual del nivel general.

Alimentos y bebidas no alcohólicas tuvo un incremento de 2,3%, con subas más relevantes en verduras (principalmente papa, zapallo y cebolla).

A su vez, las variaciones mensuales más bajas se registraron en Bebidas alcohólicas y tabaco (0,2%), Educación (0,7%) y Prendas de vestir y calzado (1,4%).

Bienes y servicios

Los Bienes contribuyeron a la variación del nivel general con 1 punto porcentual, destacándose los aumentos en verduras y combustibles para vehículos. Respecto a los Servicios, su incidencia en el nivel general fue 1,36 p.p., explicado en gran parte por las variaciones en alquiler de la vivienda, colectivo urbano, servicios de información y comunicación, electricidad y gas natural por red.

Los bienes y servicios Núcleo registraron una variación mensual de 2%, los Estacionales aumentaron 3,9% y los Regulados tuvieron un incremento de 2,8%. Las variaciones interanuales fueron de 32,7%, 33,0% y 42,2%, respectivamente.

Los bienes y servicios incluidos en la categoría Núcleo fueron los de mayor aporte al nivel general con 1,36 p.p., impulsado por los aumentos en alquiler de la vivienda, paquete de servicio de telecomunicaciones y comidas en restaurantes.

Por su lado, los bienes y servicios Estacionales tuvieron una incidencia de 0,32 p.p., debido principalmente a los aumentos en verduras. En el caso de los bienes y servicios Regulados, la incidencia fue de 0,68 p.p. debido a los incrementos en combustibles para vehículos, colectivo urbano, electricidad y gas natural por red.

Alimentos

Como se dijo, dentro del rubro alimentos (2,3%) las subas más relevantes se dieron en Frutas, verduras, tubérculos y legumbres (8,9%), con aumentos muy significativos en papa, zapallo y cebolla.

El primero de los productos registró una suba en octubre del 13,2 por ciento, el zapallo del 42,4% y la cebolla del 34,3%.

Pero no fueron los únicos productos del rubro con subas por arriba del promedio general. También la zanahoria (28,4%,) y el limón (9%), aumentaron de manera considerable en el mes medido.

Otros alimentos que se ubicaron por encima del promedio del rubro fueron la harina (4%), fideos secos (5,2%), hamburguesas congeladas (6,5%) y pollo entero (3,1%); además de lácteos como el queso sardo (3%), manteca (3,4%) y el yogurt firme (4,8%).