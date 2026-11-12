INDEC: la inflación de octubre fue del 2,2% en el país

La inflación del mes de septiembre había alcanzado el 1,9%. En lo que va del 2026, el IPC acumula 26,3% y en el interanual llegó al 33,1. En Neuquén: 2,4%.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) anunció que la inflación del mes de octubre fue del 2,2 % en el país. El indicador sumó 33,1% en los últimos 12 meses. Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) , el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumulado de 2026 fue de 26,3% .

El Índice de Precios al Consumidor se aceleró 0,3 puntos porcentuales en comparación con septiembre. Cabe recordar que la inflación del mes de septiembre fue del 1,9 % en el país.

La división con mayor incremento durante el mes de octubre fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.

#DatoINDECLos precios al consumidor (#IPC) aumentaron 2,2% en octubre de 2026 con respecto a septiembre y 33,1% interanual. Acumularon un alza de 26,3% en los primeros diez meses del año. https://t.co/SALEJKnDUT https://t.co/h5bgP6LNGt — INDEC Argentina (@INDECArgentina) November 12, 2026

Asimismo, el INDEC indicó que un hogar de cuatro integrantes necesitó $1.690.000 para superar el umbral de pobreza en octubre de 2026: 3,5% más que el mes previo.

#DatoINDECUn hogar de cuatro integrantes necesitó $1.690.000 para superar el umbral de pobreza en octubre de 2026: 3,5% más que el mes previo https://t.co/sA730UMqvU https://t.co/t1x54A6dET — INDEC Argentina (@INDECArgentina) November 12, 2026

Cuáles fueron los rubros con mayor inflación

Del total de las doce divisiones, tres se mantuvieron por encima del nivel general del IPC.

La división de mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (4,2%), como consecuencia del aumento del gas, seguida por Recreación y cultura (3,3%) y Bienes y servicios varios (2,3%).

Por debajo se ubicaron Prendas de vestir y calzado (2,2%), Transporte (2,1%), Comunicación y Alimentos y bebidas no alcohólicas (ambos con 2%).

Entre los aumentos inferiores al 2% estuvieron Salud (1,8%), Restaurantes y hoteles (1,5%) y Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,4%). En tanto, Educación (1,3%) y Bebidas alcohólicas y tabaco (0,8%) también registraron aumentos inferiores al 2%.

A nivel de las categorías, los precios del IPC núcleo (1,5%) tuvieron subas vinculadas al alquiler de la vivienda y a los restaurantes. En cuanto a los estacionales (5,5%), se registraron subas en verduras, tubérculos y legumbres; y en los precios regulados (2,9%), en gas y combustibles para vehículos.

"La variación mensual en la inflación núcleo fue la menor desde julio de 2025″

Tras confirmarse el dato de la inflación de octubre, el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que “la variación mensual en la inflación núcleo fue la menor desde julio de 2025″.

Además, sumó que “con excepción de dicho mes, no se había observado una inflación núcleo tan baja desde enero de 2018. A su vez, la media móvil de 3 meses de la inflación núcleo fue la más baja desde enero de 2018″.

“El dato del mes se vio impactado por las modificaciones en el Régimen de Zona Fría, que incidieron en la variación registrada en la división vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles”, sumó Caputo en su cuenta de X.