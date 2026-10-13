El INDEC anunció que la inflación de septiembre fue del 1,9 % en el país

En lo que va de 2026, el indicador se ubicó por debajo del 2% solo en junio y agosto.
Este jueves, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) anunció que la inflación del mes de septiembre fue del 1,9 % en el país.
Asimismo se conoció que la inflación toca así el 33,4% interanual. Acumularon un alza de 23,6% en los primeros nueve meses del año.
Cabe recordar que en agosto la inflación marcó el 1,7 %, y se trata hasta ahora del registro más bajo de los últimos 14 meses.
En lo que va de 2026, el indicador se ubicó por debajo del 2% solo en junio y agosto.
En el mismo informe el INDEC señaló que un hogar de cuatro integrantes necesitó $1.632.505 para superar el umbral de pobreza en septiembre de 2026, 1,7% más que el mes previo.
Por otro lado se confirmó que la división con mayor incremento durante el mes fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.
También quedaron por encima del nivel general:
- Comunicación, con un aumento del 2,5%.
- Salud, con 2,4%.
- Alimentos y bebidas no alcohólicas, con 2%.
En el otro extremo, las divisiones con menor variación a nivel nacional fueron:
- Restaurantes y hoteles con un aumento del 1,1%.
- Prendas de vestir y calzado registró una suba del 1,4%.
Los precios regulados avanzaron 2,3% durante septiembre. Según el organismo, los incrementos estuvieron relacionados principalmente con gas, electricidad y gastos de prepagas.
El IPC Núcleo, que excluye los componentes estacionales y regulados, aumentó 1,7%, dos décimas por debajo del índice general. Dentro de esta categoría incidieron las subas en comidas fuera del hogar y productos farmacéuticos.
Por otro lado, según precisó el INDEC, los bienes aumentaron 1,7%, mientras que los servicios avanzaron 2,4% durante septiembre.
Por regiones, las mayores variaciones mensuales se registraron en GBA y la región Pampeana, ambas con 2%. Noroeste y Cuyo igualaron el promedio nacional, con 1,9%, mientras que el Noreste registró una suba del 1,7%. La Patagonia tuvo el menor incremento, con 1,4%.
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