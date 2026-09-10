INDEC anunció que la inflación de agosto fue del 1,7 % en el país

Tanto las consultoras como el Gobierno anticipaban que se ubique por debajo del 2%.

Cabe recordar que la inflación de julio fue del 2,1% en el país.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos ( INDEC ) dio a conocer este jueves el dato de inflación del mes de agosto, que se ubicó por debajo del 2%.

Según se precisó, los precios al consumidor (#IPC) aumentaron 1,7% en agosto de 2026 con respecto a julio y 33,5% interanual. Acumularon un alza de 21,3% en los primeros ocho meses del año.

Tanto las consultoras como el Gobierno anticipaban que se ubique por debajo del 2%. Cabe recordar que la inflación de julio fue del 2,1% en el país.

Se trata de la cifra mensual más baja de 2026. De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor se desaceleró 0,4 puntos porcentuales en comparación con julio. A nivel interanual, el indicador sumó 33,5%.

Los segmentos que sufrieron mayor aumento

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles fue la división con mayor alza mensual de 2,8%. Mientras que Prendas de vestir y calzado, la de menor variación: -0,6%.

También quedaron por encima del nivel general Salud, Bienes y servicios varios, ambas con un aumento del 2,4%; Comunicación, con 2,3%; y Bebidas alcohólicas y tabaco, con 2,1%. Restaurantes y hoteles, en tanto, subió 1,8%.

#DatoINDEC#IPC: la división con mayor variación mensual en agosto de 2026 fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (2,8%); y la de menor, Prendas de vestir y calzado (-0,6%)https://t.co/db4m3el7SM pic.twitter.com/kZRUEYPfng — INDEC Argentina (@INDECArgentina) September 10, 2026

En el otro extremo, Prendas de vestir y calzado bajó 0,6%, mientras que Recreación y cultura no registró variaciones durante agosto. Fueron las dos divisiones con menor variación a nivel nacional.

Por su parte, Alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó 1,7%, en línea con el nivel general, y fue la división con mayor incidencia en todas las regiones del país, impulsada principalmente por los aumentos en verduras, tubérculos y legumbres; frutas; y pan y cereales.

La canasta básica alimentaria

Las canastas básicas alimentaria y total presentaron la misma variación mensual de 2,6% en agosto de 2026; y registraron una suba interanual de 39,6% y 38,3%, respectivamente.

La inflación más baja de los últimos 14 meses

Tras conocerse el índice de inflación del mes de agosto 2026, el ministro de Economía, Luis Caputo, celebró que se trata del número más bajo en 14 meses.

"La inflación núcleo en el mes fue de 1,8%, en tanto los precios de los bienes y servicios estacionales se redujeron 0,9% y los regulados se incrementaron 2,2%", destacó.