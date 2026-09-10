País La Mañana Loan Danilo Peña El comisario Maciel reveló que Loan murió atropellado y que ocultaron el cuerpo

El acusado por ser partícipe necesario de la desaparición del pequeño, brindó un impactante testimonio este jueves. Agregar LM Neuquén a







El Comisario Walter Maciel declaró ante el tribunal y sostuvo que Loan Peña murió tras ser atropellado y que su cuerpo fue ocultado.

El comisario Walter Maciel, uno de los acusados por la desaparición de Loan Peña, declaró este jueves ante el tribunal que lleva adelante el juicio en Corrientes. Durante su exposición, presentó una versión sobre lo que habría ocurrido con el menor.

Según sostuvo, Loan fue atropellado, luego su cuerpo habría sido levantado y ocultado. Maciel aseguró que llegó a esa conclusión a partir de las pruebas incorporadas a la causa.

En ese sentido, fue contundente al señalar a Carlos Pérez, María Victoria Caillava y Laudelina Peña como los responsables. “No tengo dudas de lo que ocurrió, las pruebas son contundentes”, afirmó durante su declaración.