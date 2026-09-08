Laudelina se quebró y entre lágrimas pidió perdón por las mentiras: "Habían encontrado a Loan"

La tía del menor desaparecido hace dos años se quebró en pleno juicio, y relató lo que sucedió la primera noche en la comisaría.

La tía del menor habló por primera vez ante el Tribunal y sin la presencia de los imputados.

Continúa el juicio por la desaparición de Loan Peña en Corrientes y este martes declaró Laudelina , la tía del menor, quien habló por primera vez ante el Tribunal y sin la presencia de los imputados. La mujer se quebró, lloró en algún momentos y pidió "perdón por las mentiras de aquel momento".

La Fiscalía y el abogado Rodolfo Bacqué se opusieron a la medida, pero el Tribunal ratificó la decisión. Además, autorizó la permanencia de los padres del niño, José Peña y María Noguera, en la sala donde se desarrolla el debate.

"Pido perdón y disculpas por las mentiras, no fueron intención mía, fueron del doctor (José Fernández) Codazzi. No tuve nada que ver con el accidente ni con el botín", aseguró ante el tribunal.

En su última declaración había asegurado que el menor fue atropellado y enterrado por la exfuncionaria María Victoria Caillava y Carlos Pérez. Afirmó que esa versión que dio fue bajo amenaza.

Abundio Escobar declaró este jueves ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes.

Según su relato, el pasado 13 de junio del 2024 Loan fue uno de los chicos que acompañó a Mónica Millapi a buscar naranjas, luego del almuerzo en la casa de su abuela Catalina. Aseguró que antes de irse, le ató los cordones a su sobrino y que ella llegó hasta una tranquera, pero decidió regresar y no acompañarlos.

"Llegué hasta la tranquera del medio, no llegué hasta el naranjal. Cuando llegué a la tranquera, decidí volver. Le dije a ellos que yo no iba a pasar", sostuvo ante el tribunal.

Laudelina contó que regresó con su sobrina Camila a la casa y que poco después recibió una llamada de Benítez. Según relató, le preguntó si Loan había llegado porque "se fue solo". Ella entonces comenzó a buscarlo.

La noche en la comisaría tras la desaparición: "Habían encontrado a Loan"

En otro pasaje de su relato, Laudelina contó que fue trasladada por la madrugada a la comisaría y fue el comisario Walter Maciel quien la buscó en un patrullero.

Según su relato en la comisaría se encontraba junto a Millapi y Ramírez. Alrededor de la 1.40, una comunicación de la radio policial indicó que habían encontrado a Loan, "que estaba bien y asustado".

En ese momento, los policías presentes celebraron la noticia y Maciel salió de la dependencia para ir a buscar al niño, quien les dijo "que lo esperara ahí que iba a buscar Loan y volvían, no apareció nunca el comisario".

Luego, la policía recibió otra indicación para que los móviles fueran hasta la casa de la abuela porque había una novedad. Laudelina reveló que cuando preguntaron qué había ocurrido, les comunicaron que un drone había detectado calor. "Nosotros escuchamos que habían encontrado a Loan", dijo.

Según su testimonio, tras la llamada radial en la comisaría, los oficiales celebraron el supuesto hallazgo entre gestos de alivio y felicitaciones, antes de percatarse de que se trataba de una falsa alarma.

"Pero después no apareció Loan", aseguró. Al mismo tiempo, aseguró que estuvieron toda la madrugada en la comisaría: "ahí, nos quedamos todos para que me tomen la declaración, pero nunca me tomaron".

Cómo fue la primera búsqueda a Loan el día de su desaparición

La imputada dijo que recorrió el monte, consultó con familiares y vecinos y que en distintos momentos se sumaron personas a la búsqueda.

En medio del operativo, reveló que cuando regresa a la casa de su madre vio una camioneta policial, a María Victoria Caillava y al comisario Walter Maciel conversando. "El comisario me esperó en la cortada, me saludó, lo saludé y me preguntó mi nombre", contó.

En ese momento, Maciel les indicó que todavía no podían hacer la denuncia, que debía pasar un día. Luego, el comisario ingresó a la casa y saludó a su madre, Catalina. Laudelina describió como extraño el intercambio entre ambos: "El comisario saludó y a mí me pareció raro".

"Le preguntó a mi mamá de qué cuadro de fútbol era, que él era del mismo y que se iban a llevar bien. También le dijo que era devoto de un santo, cosa que no tenía nada que ver con lo que estábamos buscando", sostuvo la imputada durante su declaración.

Posteriormente, el comisario se sentó con su hermano José y le preguntó qué había ocurrido con Loan. Aunque Carlos Pérez estaba presente en el lugar -según su testimonio-, no emitió declaración alguna.

Laudelina afirmó que Maciel agarró un cuaderno y anunció que se iba a buscar más personal policial para continuar con la búsqueda