Motos a toda velocidad, alcohol y maniobras peligrosas: qué pasó en la Isla 132

El procedimiento fue planificado durante meses tras los reclamos de vecinos. Cerraron los dos puentes y detectaron conductores desde los 17 años.

El significativo operativo realizado durante la madrugada del pasado sábado en la Isla 132 de Neuquén no surgió de manera improvisada. Detrás del despliegue policial y municipal hubo varios meses de reuniones, reclamos vecinales y tareas de investigación para determinar cuándo y dónde se concentraban los motociclistas que protagonizaban picadas y maniobras peligrosas.

La intervención permitió detectar distintas infracciones, entre ellas conducción peligrosa, picadas, alteración del orden y alcoholemias positivas . Además, se retuvieron licencias y los vehículos fueron trasladados al predio de Tránsito municipal, donde quedaron sujetos al procedimiento establecido por el nuevo Código Contravencional.

El comisario inspector Rubén Rodríguez , quien estuvo presente durante el operativo, explicó cómo se planificó el procedimiento y qué encontraron los efectivos cuando finalmente ingresaron a la Isla 132 .

Un reclamo que comenzó en mayo

La preocupación por las juntadas de motos comenzó a tomar forma varios meses atrás. Según explicó Rodríguez en LU5, aproximadamente en mayo se celebró una reunión con la comisión vecinal del barrio Belgrano, donde los vecinos plantearon los problemas que sufrían especialmente durante los fines de semana.

Los principales reclamos estaban relacionados con los ruidos molestos provocados por las motos y con las maniobras que realizaban algunos conductores en la zona. A partir de esa reunión se sumó el personal de Tránsito de la Municipalidad de Neuquén y comenzaron a desarrollarse distintos encuentros para analizar cómo intervenir.

La Policía también inició un trabajo previo para determinar cómo funcionaban estas concentraciones y, especialmente, qué días y en qué horarios era más habitual que los motociclistas se reunieran.

En esa tarea participaron efectivos de la Comisaría Segunda y sus brigadas. El objetivo era claro: organizar un operativo que permitiera controlar a los conductores sin que la presencia policial provocara una dispersión inmediata.

El operativo comenzó de madrugada

La planificación finalmente se concretó durante la madrugada del sábado. Alrededor de las 2, personal policial y agentes municipales desplegaron el operativo dentro de la Isla 132.

Sin embargo, hubo una particularidad que resultó fundamental para el procedimiento: se bloquearon los dos puentes de acceso al sector. Uno de los cortes se realizó sobre Linares y el otro sobre Río Negro. De esta manera, los efectivos pudieron controlar el movimiento dentro de la isla mientras los agentes de tránsito avanzaban con las verificaciones correspondientes.

La medida también buscó impedir que los motociclistas pudieran escapar rápidamente del lugar al advertir la presencia de los controles. No hubo personas demoradas, aunque sí se realizaron numerosas actas y retenciones.

Uno de los datos que surgió de los controles fue la cantidad de conductores que habían consumido alcohol antes de circular. La alcoholemia más alta registrada durante el procedimiento fue de 1,97, mientras que, entre los resultados positivos, la más baja fue de 0,09.

Según explicó Rodríguez, solamente una persona sometida al control obtuvo resultado negativo. También se produjo la retención de 30 licencias de conducir.

Los controles permitieron así detectar situaciones que excedían los ruidos molestos denunciados por los vecinos y que implicaban un riesgo concreto para quienes circulaban por la zona.

Qué edad tenían los conductores

Entre las personas identificadas durante el operativo había conductores de diferentes edades. Rodríguez explicó que se encontraron motociclistas de 17, 18 y 20 años, además de personas de mayor edad.

La preocupación de las autoridades estuvo centrada en las conductas detectadas y no en la edad de los participantes. Según detalló el comisario, las principales infracciones estuvieron relacionadas con picadas, conducción peligrosa y alteración del orden.

La situación adquiría mayor gravedad cuando esas maniobras se realizaban en espacios donde también había otras personas que concurrían a la Isla 132 sin participar de las carreras o encuentros de motos.

Las motos quedaron en el predio municipal

Los vehículos retenidos durante el operativo fueron trasladados al predio de Tránsito municipal ubicado sobre calle San Luis. Rodríguez confirmó que, con la entrada en vigencia del nuevo Código Contravencional, las motos quedaron a disposición de Tránsito y sus propietarios deberán cumplir con el procedimiento correspondiente para poder recuperarlas.

Esto significa que la situación no termina con el traslado de los vehículos: las infracciones detectadas durante el operativo deberán seguir ahora el trámite previsto por la nueva normativa.

El problema se trasladó por distintos puntos de Neuquén

La Isla 132 fue uno de los lugares donde se detectaron estas concentraciones, pero no el único. De acuerdo con el comisario, durante los últimos meses se observaron movimientos similares en distintos sectores de la ciudad. Entre ellos mencionó Linares, avenida Argentina, Unión de Mayo y Plaza de las Banderas.

La dinámica genera preocupación entre los vecinos porque, cuando un grupo deja de reunirse en un lugar debido a los controles, puede trasladarse rápidamente hacia otro sector.

Después del operativo del sábado, Rodríguez confirmó que los controles continuarán de manera sostenida. La Policía seguirá trabajando junto con la Municipalidad de Neuquén para identificar los lugares donde vuelvan a producirse estas concentraciones y realizar nuevos procedimientos.

El objetivo, explicó el comisario, es que quienes participan de picadas o realizan maniobras peligrosas desistan de esas prácticas y tomen conciencia del riesgo que implican. La preocupación aumenta de cara a los próximos meses, cuando las temperaturas más agradables suelen favorecer las reuniones nocturnas y las salidas en motocicleta.

Para las autoridades, el desafío será evitar que esas reuniones terminen nuevamente en carreras, maniobras peligrosas o situaciones que pongan en riesgo a los propios motociclistas y a quienes circulan o permanecen en los alrededores.