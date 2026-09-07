Figueroa anticipó una reunión clave con las petroleras: rutas, agua y el desafío de que Vaca Muerta deje obras en Neuquén

Este martes el gobernador viajará a Buenos Aires para avanzar con la firma del acuerdo con las operadoras. Confirmó que el agua es uno de los ejes centrales.

El gobernador Rolando Figueroa adelantó que este martes mantendrá en Buenos Aires una reunión con las empresas operadoras de Vaca Muerta , en la que se firmará un acuerdo para financiar y prefinanciar obras viales vinculadas al desarrollo de la formación. El esquema, según explicó, se realizará mediante un anticipo de regalías y tendrá como objetivo acelerar la construcción de rutas que necesita la actividad hidrocarburífera, pero que también quedarán como infraestructura permanente para la provincia.

El anuncio fue realizado este lunes durante la inauguración de 80 cuadras de asfalto en el Circulo Policial, donde Figueroa participó junto al intendente Mariano Gaido . Desde allí, el mandatario provincial planteó que el encuentro con las petroleras será una instancia importante no sólo por el financiamiento de las rutas, sino también porque permitirá avanzar en una discusión más amplia sobre el uso y la gestión del agua en Vaca Muerta.

“Mañana nosotros tenemos una firma muy importante en la Capital Federal donde todas las operadoras acuerdan el financiamiento, el prefinanciamiento de las rutas de Vaca Muerta”, anunció Figueroa.

Sebastián Fariña Petersen

El gobernador definió el mecanismo como un “win win” para las partes. La provincia, explicó, podrá disponer de recursos para acelerar obras de infraestructura, mientras que las empresas petroleras tendrán mejores condiciones para trasladarse hacia las áreas productivas.

“Los fondos son de la provincia, porque es un anticipo de regalía”, precisó.

Figueroa vinculó el acuerdo con un plan más amplio de infraestructura vial que, según señaló, permitirá llegar a más de 1.000 kilómetros de rutas en ejecución hacia octubre.

La construcción de caminos asfaltados aparece como una de las demandas centrales asociadas al crecimiento de Vaca Muerta. El desarrollo de la actividad petrolera implica un movimiento permanente de trabajadores, maquinaria, camiones y equipos, y el Gobierno provincial busca que parte de los recursos generados por la explotación hidrocarburífera se traduzcan en infraestructura.

Para Figueroa, esa es una de las claves para que el crecimiento de la actividad no quede limitado a la extracción de hidrocarburos. “Esto tiene que ver con ir construyendo permanentemente la sustentabilidad social”, sostuvo.

En esa línea, destacó el cambio que, según su mirada, se produjo en la relación entre la provincia y las empresas que operan en Vaca Muerta. El Gobierno busca establecer mecanismos mediante los cuales el desarrollo de las áreas hidrocarburíferas también genere recursos destinados a resolver necesidades de infraestructura.

“Antes esto no se lograba, no se lograba monetizar el subsuelo cobrándole con parámetros objetivos el ingreso a las áreas de las petroleras”, afirmó.

El gobernador también hizo referencia a las exigencias que la Provincia establece a las compañías respecto del cumplimiento de las inversiones comprometidas. Según explicó, cuando una empresa obtiene un área y anuncia un determinado nivel de inversión, ese compromiso genera una expectativa para la provincia. Si finalmente no ejecuta esas inversiones, se genera una contingencia que, desde la perspectiva del Ejecutivo, debe ser contemplada.

En ese marco, Figueroa aseguró que la política provincial apunta a evitar que las áreas permanezcan inmovilizadas y a acelerar la llegada de inversiones.

El agua, el otro gran capítulo de Vaca Muerta

Figueroa sostuvo que, así como existe un “capítulo Vaca Muerta” en materia de rutas, también debe existir una planificación específica respecto del uso y tratamiento del agua.

“La gestión del agua para nosotros es fundamental”, afirmó. El mandatario puso como ejemplo distintas obras que lleva adelante la Provincia para ampliar la disponibilidad del recurso y mejorar el tratamiento de los líquidos.

Según detalló, se está realizando una inversión cercana a los 200 millones de dólares vinculada a la gestión del agua. A eso se suman obras para abastecer de agua potable a Neuquén capital, Plottier, Centenario y Vista Alegre, con una inversión que, de acuerdo con sus declaraciones, alcanza los 42 millones de dólares e incluye también plantas de tratamiento.

Figueroa insistió en que el crecimiento demográfico y productivo de la provincia obliga a anticiparse a las necesidades futuras, y en ese sentido consideró que la discusión con las petroleras, entonces, no estará limitada a las rutas que necesita la industria.

El objetivo del Gobierno es que las compañías también participen de una planificación de infraestructura vinculada al agua, en un contexto de expansión de la actividad hidrocarburífera.

Y el gobernador también relacionó la política hídrica con otro de los objetivos que viene planteando para Neuquén: ampliar la superficie productiva. Mencionó particularmente el proyecto del Corredor del Viento, que permitirá ampliar la superficie bajo riego, y sumó obras de pretratamiento de líquidos en Plaza Huincul y Zapala.

La idea, explicó, es utilizar el agua no sólo para garantizar el abastecimiento de las ciudades y acompañar el crecimiento industrial, sino también para ampliar la producción agropecuaria.

“Tenemos que ser un Neuquén productor, productor de calidad”, sostuvo. En ese esquema, planteó la posibilidad de desarrollar proyectos agroindustriales vinculados incluso con Vaca Muerta y potenciar también la ganadería.

El gobernador marcó diferencias con otros procesos productivos que, según señaló, dejaron poco desarrollo permanente una vez agotado el recurso o finalizado el ciclo de explotación. “Acá en Neuquén tenemos que trabajar ya para construir el Neuquén del mañana”, sostuvo. En ese sentido, ubicó las rutas, el agua, la vivienda, el gas y la infraestructura urbana como parte de una misma estrategia.

Figueroa acompañó a Gaido en la inauguración de asfalto. Sebastián Fariña Petersen

Para Figueroa, el desafío consiste en aprovechar el momento de expansión de Vaca Muerta para generar las condiciones que permitan sostener a la provincia más allá del ciclo hidrocarburífero.

Y allí volvió a reivindicar la necesidad de que una parte de los recursos que genera la actividad permanezca en Neuquén y sea reinvertida.

“Lo que en Neuquén queda, ese 13%, lo reinvierte inmediatamente en la infraestructura que necesitamos”, afirmó, en referencia a los recursos que quedan en la provincia frente al volumen de riqueza que genera la actividad.

El gobernador consideró que esa situación representa también un esfuerzo que realiza Neuquén en beneficio del resto del país y pidió que sea reconocido.

También habrá una segunda ronda de licitaciones petroleras

Figueroa anticipó además novedades sobre el proceso de licitación de áreas hidrocarburíferas que lleva adelante la Provincia. Explicó que en septiembre se prevé avanzar con la apertura de los sobres B correspondientes al primer proceso. Mientras que los sobres A permiten calificar a las empresas, los B contienen las propuestas económicas.

Entre los aspectos que se evaluarán estarán el tiempo exploratorio, las regalías ofrecidas a la Provincia y la participación de la empresa provincial. La adjudicación de las áreas está prevista para octubre.

Figueroa remarcó que el proceso se realiza mediante una licitación y no a través de asignaciones directas. “Acá no se asignaron áreas, no se regalaron a los amigos, acá se licitó”, afirmó.

El gobernador anticipó además que habrá una segunda tanda de áreas para licitar, que podría incorporar superficies que sean revertidas por las empresas que no cumplan con sus compromisos de inversión.

En ese contexto, mencionó el caso de YPF, que devolverá cuatro áreas luego de concentrar su estrategia en el proyecto de Gas Natural Licuado (GNL). Esas superficies, explicó, podrán ser incorporadas a una nueva ronda para que otras empresas puedan invertir.