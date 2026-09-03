Gaido y Figueroa en Houston: presentan el nuevo Parque Industrial en busca de inversores

La exposición se llevará a cabo en la ciudad de Houston, Texas, durante la quinta edición del prestigioso evento "Shale in Argentina: Unleashing Vaca Muerta to the world" , organizado por la seccional estadounidense del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG).

El desarrollo del nuevo polo industrial representará una oportunidad histórica tanto para la capital neuquina como para el conjunto del país, al consolidar una plataforma de servicios e inversión privada que acompañará el crecimiento de Vaca Muerta, la principal reserva energética argentina.

La quinta edición del Shale Day reunirá a las principales figuras del sector energético para discutir la aceleración productiva de la cuenca no convencional. Tras las aperturas a cargo de la presidenta del IAPG Houston, Carola Rawson, el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, y la secretaria de Energía de la Nación, María Tettamanti, el encuentro contará con paneles de alto nivel donde participarán directivos y ejecutivos de compañías líderes como YPF, Pluspetrol, Tecpetrol, Chevron y Geopark, además de analistas internacionales de S&P Global Energy. En ese ámbito estratégico, la comitiva neuquina desplegará la propuesta operativa de la capital provincial ante la cadena de valor global.

El nuevo Parque Industrial Capital abarcará un predio de 1.200 hectáreas situado sobre la Ruta Provincial 67, a menos de ocho kilómetros de la Autovía Norte, posicionándose en una traza logística clave para la conectividad directa con el corazón operativo de Vaca Muerta.

Diseñado como el polo más extenso de la Patagonia, el proyecto prevé albergar alrededor de mil empresas de servicios petroleros, pymes tecnológicas e industrias complementarias. El sitio estará equipado desde su inicio con infraestructura pesada integral que incluye redes de agua, energía eléctrica mediante estaciones transformadoras junto a la cooperativa CALF, cordón cuneta, asfaltado y conectividad digital, complementándose operativamente con el Polo Científico Tecnológico, el nuevo Complejo Ambiental y el Parque Solar municipal.

Para potenciar la atracción de capitales y favorecer el empleo regional, el Municipio ofrecerá condiciones de radicación altamente competitivas con esquemas de incentivos impositivos y la exención de tasas municipales por hasta diez años para las firmas que generen puestos de trabajo locales. De esta forma, la presentación en el principal foro energético de Texas buscará impulsar proyecciones de inversión privada estimadas en más de 10.000 millones de dólares para afianzar a la ciudad de Neuquén como la gran capital operativa, logística e industrial de la cuenca hidrocarburífera.