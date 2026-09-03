Drogas: tiene que empezar a cumplir la prisión domiciliaria y sumó otro beneficio

Más allá de que el castigo impuesto por la justicia federal se extenderá por cuatro años, un hombre de San Martín de los Andes logró un poco de alivio luego de una presentación de su defensora.

El hombre de San Martín de los Andes fue apresado cuando se presentó a retirar una encomienda que le enviaban desde Misiones.

Un hombre de San Martín de los Andes que había sido condenado en forma reciente por la recepción de una encomienda con 12 kilos de marihuana no solo podrá cumplir la pena impuesta mediante la modalidad domiciliaria sino que también consiguió otro beneficio.

El hombre que debe empezar a purgar el castigo impuesto por el Tribunal Oral Federal (TOF) fue declarado responsable por un frustrado envío de un poco más de 12 kilos de marihuana.

La droga había sido despachada en la localidad de Wanda , en Misiones, y tenía como destino San Martín de los Andes, en Neuquén. El procedimiento que puso al descubierto el intento de tráfico se llevó a cabo el 18 de abril del año pasado y estuvo a cargo del Escuadrón 4 “Concordia”, en la Ruta Nacional 14.

Las encomiendas eran trasladadas por uno de los camiones de una conocida empresa de transporte que llega a distintos destinos del país. Como en otras oportunidades, los gendarmes hicieron un relevamiento con el can detector de drogas y el animal, sin dudar, marcó un bulto.

El expolicía bajo sospecha había enviado un mensaje a un narco advirtiéndole sobre un operativo de Gendarmería. Gentileza Gendarmería Nacional

Tras la apertura de la caja, fueron hallados 12 paquetes con marihuana, con un peso que superó los 12 kilos y medio.

A partir del hallazgo de la droga, empezó a desplegarse el trabajo investigativo que incluye la denominada “entrega vigilada”, con el fin de apresar a los involucrados en la acción delictiva. El Escuadrón 4 “Concordia” se encargó de organizar con la jueza federal de esa ciudad entrerriana el operativo, que terminó con la detención de una mujer en Misiones y dos hombres en San Martín de los Andes.

Apresado gracias a la "entrega vigilada"

Uno de los sospechosos de la ciudad cordillerana fue atrapado cuando se presentó a retirar la encomienda. En tanto, uno de sus cómplices, fue detenido durante un allanamiento realizado en su domicilio de San Martín de los Andes.

La causa penal en contra de los dos neuquinos y la mujer oriunda de Misiones avanzó en forma rápida y se definió en los primeros días de agosto de este año.

Un hombre de San Martín de los Andes terminó condenado a 4 años de prisión por un frustrado envío de 12 kilos de marihuana. Gentileza Gendarmería

La fiscalía y la defensa acordaron llevar a cabo un acuerdo pleno, donde tanto uno de los hombres de San Martín de los Andes como la mujer oriunda de Misiones reconocían su responsabilidad penal.

De esta forma, el neuquino, identificado como Emanuel José Ibaceta, fue condenado a 4 años de cárcel por el delito de transporte de estupefacientes con fines de comercialización.

Prisión en suspenso para una mujer

En tanto, la mujer también fue declarada culpable por el mismo delito aunque en carácter de partícipe necesaria y se le impuso un castigo en suspenso de dos años. Desde la fiscalía se recalcó que la sospechosa se habría limitado a despachar el envío.

Respecto del otro neuquino implicado, la fiscalía consideró que debía ser sobreseído.

Elevó otro pedido antes de empezar a cumplir la pena

Más allá de la pena de prisión efectiva que recayó en Ibaceta, se acordó que la cumpla mediante la modalidad domiciliaria con el fin de que cuide a sus abuelos paternos, quienes además serán sus tutores en relación a las pautas de conducta que debe cumplir por los próximos cuatro años.

En tanto, esta semana, se acordó que pueda salir a trabajar todos los días, en el horario de tarde. De igual modo, en forma semanal, deberá presentar constancias de las tareas laborales que está cumpliendo.