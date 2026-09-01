Emiten una alerta por nevadas en Neuquén: zonas afectadas

Pronóstico de bajas temperaturas, con lluvias y nevadas en algunos sectores. Detalles de hasta cuándo se extiende.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN ) emitió una alerta amarilla por nevadas para este miércoles en el sector cordillerano de la provincia de Neuquén .

El pronóstico para este miércoles anticipa que regirá una alerta amarilla por nieve en toda la franja cordillerana que se extiende de norte a sur del territorio neuquino.

El organismo nacional señaló que las zonas afectadas durante gran parte de la jornada del miércoles comprenderán: la Cordillera de Aluminé, Cordillera de Chos Malal, Cordillera de Loncopué, Cordillera de Minas, Cordillera de Picunches y Cordillera de Ñorquín.

En tanto que, también alcanzará la alerta amarilla la franja que se extiende de la Cordillera de Huiliches, Cordillera de Lácar, Sur de Aluminé hasta Los Lagos. La diferencia es que arrancará en las últimas horas de este martes hasta la mañana del miércoles.

Marcos Ferraz (Archivo)

Alerta amarilla

A tener en cuenta en el Oeste de la provincia que esta alerta amarilla -según el SMN- significa que el área será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad. Puntualizan que se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 30 cm, pudiendo ser superados en forma puntual. No se descarta precipitación en forma de lluvia en las zonas más bajas.

En Aluminé y la zona las lluvias y nevadas fuertes se extenderán hasta la noche, con una mínima de cero grados y una máxima de 6 grados. Además, se prevé viento fuerte y ráfagas entre 51 y 59 kilómetros por hora.

En San Martín de los Andes y la zona de influencia, la alerta amarilla por nevadas y fuertes, arrancará en la noche de este martes y seguirá el miércoles. Se esperan nevadas intensas hasta la mañana y luego nieve, pero con lluvia. Otro fenómeno que se sumará será el viento con ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora. Continuarán estas condiciones hasta el jueves, cuando la mínima descienda a los 2 grados bajo cero y la máxima llegue a los 5 grados.

Federico Soto

En el norte neuquino se mantendrá la jornada bajo lluvias y nevadas con ráfagas intenas entre 60 y 69 kilómetros por hora. Se revertirá el jueves, sin precipitaciones a la vista, pero con viento muy fuerte.

Por su parte, en la capital provincial el tiempo estará inestable durante este miércoles. Se pronsticaron chaparrones durante la tarde y el resto de la jornada cielo mayormente nublado. El viento irá en aumento con el transcurrir de las horas. Soplará entre moderado y fuerte con ráfagas entre 60 y 69 kilómetros por hora.