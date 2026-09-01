Se viene un tormentón de hielo: qué día bajará la temperatura y generará térmica bajo cero en AMBA

Tras un cálido arranque de septiembre, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa un cambio de cima, con frío intenso en la Ciudad y el Gran Buenos Aires.

Después de varios días que parecieron anticipar la primavera, los habitantes de la Ciudad y el Gran Buenos Aires deberán prepararse para un drástico cambio de temperatura . Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el calorcito con el que se despidió agosto y comenzó septiembre irá dejando paso con el correr de los días a un frío intenso.

De acuerdo al informe oficial, la temperatura irá en claro descenso: tras arrancar el mes con marcas que llegaron a los 20 grados , el termómetro comenzará a bajar jornada tras jornada, hasta alcanzar una mínima de 5 grados para el fin de semana, dejando en claro que el invierno aún se resiste a irse.

Incluso, en algunos sectores del Conurbano, la sensación térmica podría quedar en valores bajo cero durante la madrugada.

Cómo estará el clima en el AMBA durante los próximos días

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el descenso de la temperatura comenzará el miércoles 2, con una máxima de 21 °C y una mínima de 10 °C.

Hacia la noche, a partir de las 20, podría aumentar la humedad y aparecer alguna precipitación débil. De todos modos, el clima se mantendrá templado.

El jueves 3 se mantiene el pronóstico de hasta 40% de probabilidades de tormentas aisladas, con cielo parcialmente nublado hacia la tarde/noche, con un leve repunte en las marcas: mínima de 14°C y máxima de 19°C.

El pronóstico del SMN para los próximos días en la Ciudad de Buenos Aires.

A partir del viernes 4, el termómetro empieza a ceder terreno de forma progresiva. Ese día, la máxima bajará a 17 °C y la mínima a 9 °C, sin lluvias previstas. El sábado 5 profundizará el descenso, con 15 °C de máxima y 8 °C de mínima, también sin precipitaciones pero con fuertes ráfagas de viento de hasta 63 km/h.

Siempre de acuerdo al pronóstico del SMN, el domingo 6 cerrará la semana con los valores más bajos: 13 °C de máxima y 5 °C de mínima. Sin embargo, en algunas localidades de la zona sur de Buenos Aires como Quilmes, Lomas de Zamora, Ezeiza, Avellaneda y Banfield se pronostican mínimas de 2°C y máximas de 13°C. Y la zona del oeste, como El Palomar, San Miguel, Moreno, Merlo, Ituzaingó, Ciudad Evita y alrededores presentará mínimas entre 2°C y 3°C. En estos casos, la térmica podría quedar por debajo del cero.

Una baja de temperatura que también se sentirá en el resto del país

El marcado cambio en el clima no será solo propiedad de la Ciudad y el Gran Buenos Aires. El Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo (ECMWF, por sus siglas en inglés), anticipa para el fin de semana una irrupción de aire frío sobre buena parte de Argentina, con anomalías de entre 6 °C y 10 °C por debajo de lo normal en la región Pampeana, Cuyo y el norte de la Patagonia.

El invierno resiste a irse y vuelve el fío intenso. Claudio Espinoza

Además de Buenos Aires, provincias como Córdoba, San Luis, Santa Fe, Entre Ríos y La Pampa concentrarían las mayores anomalías negativas, en un contexto de transición hacia la primavera que, según las estimaciones, elevaría el riesgo de heladas en sectores productivos.

Mientras tanto, para esta semana, el SMN mantiene algunas alertas por nevadas y viento en zonas cordilleranas, especialmente el sur de Mendoza y de Neuquén. “El área será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad. Se esperan valores de nieve acumulada entre 15 y 30 cm, pudiendo ser superados en forma puntual. No se descarta precipitación en forma de lluvia en las zonas mas bajas”, precisaron desde el organismo.

Además, parte de La Rioja, la provincia de San Juan y todo el territorio de Mendoza se encuentran bajo alerta amarilla por viento Zonda. Por último, la zona cordillerana de Neuquén, Chubut y Río Negro sufrirá fuertes nevadas durante la madrugada y mañana del miércoles.