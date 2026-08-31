Topa cerró el mes de las infancias con un gran show en Cutral Co

El artista aseguró que en la ciudad se vivió un "Topa Palooza". El evento cerró un mes de actividades en la comarca petrolera.

Con un show a cargo de Topa , el reconocido artista infantil, las familias de Cutral Co se reunieron para cerrar un mes lleno de actividades para celebrar el Día de las Infancias.

El Gimnasio Municipal Gral. Enrique Mosconi se llenó de familias para disfrutar de “Tarde de Sonrisas y Juegos”, el gran cierre de un mes en el que se celebraron a las infancias con distintas propuestas culturales, recreativas y deportivas en los barrios de esa ciudad.

La jornada tuvo juegos, sorteos, sorpresas y personajes, además de las presentaciones de Sud Queen y EDD Suricata Style, antes de recibir a Topa, quien hizo cantar y bailar al público con un espectáculo que, como él mismo destacó, está pensado para toda la familia y busca que también los grandes puedan conectarse con el alma del niño.

Sorprendido por la convocatoria, Topa bromeó con que Cutral Co estaba viviendo un verdadero “Topa Palooza” y expresó: “Me pone muy contento esta convocatoria y que me hayan elegido nuevamente para estar en un mes tan especial, no solo para los chiquitos sino también para la familia”.

Por su parte, el Intendente Ramón Rioseco agradeció a Topa por acompañar el cierre del Mes de las Infancias en nuestra ciudad y señaló: “Estamos muy agradecidos de que estés nuevamente en Cutral Co y que nos acompañes en este cierre. Durante todo el mes realizamos distintas actividades en los barrios, tratando de abarcar los diferentes intereses culturales y deportivos de nuestras infancias”.

La visita de Topa, en fotos