Terror en una fiesta electrónica: emigró para trabajar como camarera y la mataron a tiros

La víctima, de 22 años, había viajado hace un mes desde Italia. El ataque dejó otros cinco heridos y desató una búsqueda internacional de los fugitivos.

La víctima asistió a la fiesta electrónica junto a un grupo de amigos y murió en el lugar.

Una joven de nacionalidad italiana , identificada como Maria Spinelli, fue asesinada de varios disparos durante la madrugada del domingo en una fiesta electrónica que se desarrollaba en un predio hípico del norte de Suiza .

La joven de 22 años fue la única víctima fatal del tiroteo registrado en las instalaciones del Aargau Racing Club, un espacio ubicado en la ciudad de Aarau, a unos 40 kilómetros al oeste de Zúrich, donde se celebraba un evento masivo de música denominado "Aargau Rave".

La reconstrucción inicial indicó que el ataque armado ocurrió de forma sorpresiva , alrededor de las 2:33 de la mañana, cuando la fiesta estaba llegando a su fin y congregaba todavía a más de 100 personas en el predio. En ese momento, la música del evento ya se había apagado y la mayor parte de los 3.500 asistentes iniciales se había retirado de las instalaciones.

Spinelli asistió a la fiesta junto a un grupo de amigos y se encontraba en el hipódromo cuando se escucharon múltiples detonaciones que los testigos confundieron en un primer momento con fuegos artificiales.

Como consecuencia de los impactos recibidos, la joven murió en el mismo recinto a causa de las heridas, pocas semanas antes de cumplir 23 años en el mes de octubre.

Según voceros de la Policía Cantonal de Argovia, los atacantes, que se encuentran prófugos, utilizaron dos armas de fuego distintas y que abrieron fuego en al menos dos puntos diferentes dentro del predio.

Además de la muerte de la joven italiana, las balas alcanzaron a otras cinco personas que resultaron heridas e internadas: cuatro hombres de nacionalidad suiza y una mujer de nacionalidad alemana, de entre 24 y 31 años, registrándose al menos un paciente en estado de suma gravedad.

Quién era la víctima fatal del tiroteo en la fiesta electrónica

Spinelli era originaria de Atri, en la provincia de Teramo, y había residido en la localidad de Città Sant'Angelo, dentro de la región de Abruzzo. Tras obtener su diploma profesional en la Escuela de Gestión Hotelera Zolli de Silvi, la joven tomó la decisión de trasladarse a territorio suizo hace aproximadamente un mes para insertarse en el mercado laboral gastronómico.

La joven asesinada había conseguido trabajo como camarera en Suiza.

En el cantón de Argovia había logrado conseguir trabajo como camarera y se encontraba establecida en la zona. Según medios suizos a italianos, mantenía un contacto constante con sus familiares y allegados en su país antes del fatídico episodio.

La víctima llevaba tatuada en su cuerpo la frase "Buena suerte", que simbolizaba la decisión de iniciar una nueva etapa laboral lejos de su comunidad de origen. En Città Sant'Angelo, la joven vivía con parientes en una casa ubicada sobre la carretera provincial, entre el cementerio y el polideportivo municipal, y solía concurrir a las reuniones familiares antes de su partida al extranjero.

El mensaje de Giorgia Meloni

Ante la trascendencia del suceso, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, envió su "más profundo pésame" por la muerte de la joven italiana en Suiza.

"Mi pensamiento va también a los otros heridos, entre los cuales figuran dos ciudadanos italianos, y a todas las personas involucradas en este dramático suceso. Seguimos con atención los desarrollos a través de la Farnesina y nuestras representaciones diplomáticas, confiando en el trabajo de las autoridades suizas para arrojar luz completa sobre lo sucedido e identificar a los responsables", escribió en la red social X.

En tanto, el presidente de la región de Abruzzo, Marco Marsilio, también se expresó públicamente. “En estos momentos de inmenso dolor, la Región de Abruzzo expresa sus más sentidas condolencias y su apoyo a su familia, amigos y a las comunidades de Atri y Città Sant'Angelo, que se han visto profundamente afectadas por este trágico suceso”, indicó el funcionario.

Un amplio operativo para buscar a los fugitivos

El crimen desencadenó un despliegue policial de gran escala encabezado por la Policía Cantonal de Argovia, el cual incluyó el acordonamiento preventivo de la zona de Schachen y la movilización de la unidad cantonal de respuesta ante desastres (KKE), servicios de rescate y un helicóptero Super Puma del ejército suizo.

El comandante de la policía cantonal de Argovia, Michael Leupold, confirmó que los agresores hicieron uso de vehículos para concretar la huida rápidamente tras efectuar los disparos.

Los autores de los disparos en la fiesta electrónica escaparon y se encontraban prófugos.

Debido a la cercanía geográfica con la frontera y la posibilidad de un escape internacional, agentes de la Policía de Alemania se sumaron al operativo de búsqueda transfronterizo.

Los padres de Maria Spinelli viajaron a Suiza y recibieron contención logística y consular por parte de un equipo diplomático de la embajada italiana. En paralelo, la Fiscalía cantonal suiza realizaba las tareas destinadas a identificar a los autores del tiroteo.