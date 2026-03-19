El momento en que un teleférico cayó en una montaña nevada de Suiza causando la muerte de una mujer

El hecho ocurrió en una estación de esquí y quedó registrado por testigos. Investigan si el viento o una falla técnica provocaron el desprendimiento.

El momento en que un teleférico cayó en una montaña nevada de Suiza.

Una mujer de 61 años murió tras la caída de un teleférico en una estación de esquí ubicada en el centro de Suiza . El sistema de transporte se soltó y descendió sin control por una ladera nevada.

El hecho ocurrió en la zona del monte Titlis, en los Alpes suizos, y según la Policía del cantón de Nidwald, la víctima era la única ocupante del teleférico al momento del accidente.

La cabina se desenganchó del cable y cayó varios metros montaña abajo, en un episodio que fue registrado por otros esquiadores que se encontraban en el lugar, cuyas imágenes se viralizaron en las redes sociales.

El incidente se produjo cerca de las 11 de la mañana, hora local, en el sector que conecta distintos puntos de la estación de esquí. Los videos muestran a la estructura desplazándose sin control y dando tumbos en la nieve, según indicó el comandante adjunto de la Policía de Nidwalden, Senad Sakic, en una rueda de prensa.

Las condiciones climáticas adversas al momento del accidente

Registros audiovisuales difundidos por el medio suizo 20 Minuten evidenciaron la presencia de fuertes ráfagas de viento en la zona poco antes del hecho.

Según la Oficina Federal de Meteorología y Climatología, se había emitido una advertencia por condiciones moderadas de viento entre las 9 y las 16, con ráfagas que oscilaron entre los 100 y 130 kilómetros por hora en áreas ubicadas a unos 1.800 metros de altitud.

En ese contexto, una competencia prevista para la jornada fue cancelada y gran parte de los telesillas dejaron de operar antes del accidente. Tras el desprendimiento de la cabina, numerosos esquiadores quedaron momentáneamente aislados dentro del complejo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Alpenweerman/status/2034226426887508092&partner=&hide_thread=false Horror ongeval met gondel. Zoals deze video laat zien, is een gondellift in het Zwitserse #Engelberg in het kanton Obwalden neergestort. Er staat momenteel een sterke wind in het gebied. Of er personen in de gondel zaten is nog niet duidelijk #20Min pic.twitter.com/vfOny8EwK6 — Johanns (Alpen)weer @johannsalpenweer.bsky.social (@Alpenweerman) March 18, 2026

La Policía informó que entre 100 y 200 personas debieron ser evacuadas durante la tarde, en un operativo coordinado en condiciones climáticas adversas.

Las autoridades iniciaron una investigación para determinar las causas del accidente. Hasta el momento, no se confirmó si el desprendimiento estuvo vinculado a una falla técnica o a esas condiciones meteorológicas.

Qué dijo la empresa responsable del teleférico

El director general de la empresa Titlis Bergbahnen, Norbert Patt, declaró al medio Blick que no podía asegurar la causa del accidente.

"No puedo afirmar si se trata de un fallo técnico (...) Es inconcebible que las fuerzas pudieran ser tan grandes como para provocar que una telecabina se desprendiera del cable. Y, sin embargo, ocurrió", afirmó.

El mismo directivo sostuvo que el sistema había sido sometido a su último mantenimiento en septiembre y que era "de última generación". Además, agregó: "Se trata de un suceso excepcional. Los teleféricos no deben descarrilar".

Teleférico El último tramo del recorrido hasta la cima del teleférico y alcanza más de 3000 metros sobre el nivel del mar.

Desde la empresa operadora indicaron que se pondrán a disposición todos los datos necesarios para esclarecer el episodio. "Para nosotros es fundamental que el incidente se investigue al detalle. Proporcionaremos todos los datos sin omisiones", señalaron.

La zona del Titlis es uno de los centros de esquí más visitados de Suiza, con infraestructura que funciona durante gran parte del año. Según información oficial del complejo, el último tramo del recorrido hasta la cima dura aproximadamente cinco minutos y alcanza más de 3000 metros sobre el nivel del mar.

Tras el hecho, desde la organización del centro emitieron un comunicado: “El 18 de marzo, ocurrió un trágico accidente en Titlis. Estamos devastados y en profundo dolor. Nuestros pensamientos están con la familia”.