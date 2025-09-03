Impactante: tres muertos y más de 20 heridos tras el descarrilamiento de un teleférico

El centro de Lisboa se vio conmocionado por el accidente que registró el teleférico utilizado popularmente por turistas. Se desconoce que lo provocó.

Un terrible accidente se registró este miércoles en la ciudad de Lisboa, capital de Portugal . Un teleférico , conocido también como funicular, sufrió un descarrilamiento que terminó con tres muertos y alrededor de 20 personas heridas al chocar contra un edificio. Por el momento, se desconocen las causas del accidente.

El vehículo, que cuenta con capacidad para 42 personas, quedó completamente destrozado tras volcar en la empinada subida junto a la Avenida da Liberdade. Este medio de transporte es popular entre los turistas que visitan la capital portuguesa.

La Secretaría de Protección Civil, Margarida Castro Martins, detalló que cinco de los heridos se encuentran en estado grave , entre ellos dos en condición crítica , mientras que otros cinco sufrieron lesiones de menor consideración. A su vez, varias personas permanecen atrapadas entre los restos del Elevador de la Gloria.

Tres muertos y más de 20 heridos tras el descarrilamiento de un teleférico

El teleférico "se deshizo como una caja de cartón"

El accidente ocurrió a las las 18.05 (hora local) cerca de la plaza de los Restauradores y todavía hay efectivos de bomberos trabajando en el rescate de personas. Una mujer fue testigo de la tragedia y declaró a la cadena SIC que observó al funicular descender "desenfrenado" por una calle en subida, donde circula hasta colisionar contra un inmueble. "Chocó con una fuerza brutal en un edificio y se deshizo como una caja de cartón, no tenía ningún tipo de freno", relató la mujer.

En la página oficial de la Presidencia de Portugal, el mandatario portugués Marcelo Rebelo de Sousa lamentó "profundamente" el accidente y ha mostrado su solidaridad a las familias.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/govpt/status/1963318672342323558&partner=&hide_thread=false O Governo e o Primeiro-Ministro lamentam profundamente o acidente ocorrido esta tarde no elevador da Glória, e exprimem a sua profunda consternação e solidariedade às vítimas e suas famílias. Leia o comunicado do Gabinete do Primeiro-Ministro na íntegra: https://t.co/xqwLaJgi2A — República Portuguesa (@govpt) September 3, 2025

Los Bomberos desplegaron más de una veintena de vehículos terrestres y 62 efectivos, mientras que la Policía Judicial acudió para investigar los hechos, según ha informado la cadena de televisión RTP.

"Lo que podemos decir en este momento es que hay varias víctimas, no tenemos conocimiento de ninguna muerte, pero acabamos de llegar a la escena", había declarado en un primer momento Paulo Sousa, jefe de turno de la Brigada de Bomberos, en declaraciones a Reuters previo a constatarse los fallecidos.

El vagón al final de la línea aparentemente no sufrió daños, pero CNN Portugal informó que los pasajeros tuvieron que saltar por las ventanas cuando ocurrió el incidente.

El transporte ya había sufrido un accidente años atrás

El Ascensor de Gloria conecta la plaza de los Restauradores con el Barrio Alto y el mirador de São Pedro de Alcântara, uno de los más visitados de la capital portuguesa. Se estima que el funicular tiene una capacidad para unas 40 personas, y es muy popular entre los turistas que visitan la ciudad.

La línea, inaugurada en 1885, está operada por la empresa municipal de transporte público Carris. Sus dos vagones están unidos a extremos opuestos por un cable de tracción mediante motores eléctricos. En 2002 la línea fue declarada monumento nacional y es uno de los que se conserva de la lista de antiguos funiculares que operaron en Lisboa.

teleferico lisboa 2

La última vez que el funicular descarriló fue en mayo de 2018 debido a fallas en el mantenimiento, dejando el servicio paralizado durante al menos un mes. En ese entonces no hubo heridos.

Luego, en 2022 la empresa pública de transportes externalizó por un millón d euros el servicio de mantenimiento de los cuatro elevadores de la ciudad (Gloria, Santa Justa, Lavra y Bica), tras convocar un concurso público, que ganó la empresa MAIN. Los trabajadores se habían quejado en varias ocasiones del "deficiente mantenimiento" de la concesionaria en el ascensor de la Gloria, según el diario Público.