Un joven torero murió en Portugal tras ser embestido por un toro de casi 700 kilos

Manuel María Trindade tenía 22 años y hacía su debut en Campo Pequeño. Otro hombre de 73 años murió en las tribunas durante el evento.

Un torero de 22 años murió en Portugal luego de ser embestido violentamente por un toro de 685 kilos. El joven, que hacía su debut en la Plaza de Toros de Campo Pequeño, en Lisboa, fue identificado como Manuel María Trindade , integrante del Grupo Forcados Amateur de São Manços.

Si bien el episodio se registró el viernes 22 de agosto, las imágenes de la secuencia se viralizaron este martes en distintas redes sociales. El video refleja el momento en que el torero se pone de frente al animal, a varios metros de distancia, y luego avanza hacia él.

En ese instante, el toro inicia su marcha y lo embiste salvajemente, llevándose por delante a algunos colaboradores y aplastando a Trindade contra las tablas.

Producto del ataque, el joven quedó inconsciente y fue auxiliado por compañeros y banderilleros que lograron esquivar al toro y posteriormente distraerlo, para sacar a la víctima del rodeo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlertaMundoNews/status/1960509413384708194&partner=&hide_thread=false | Joven forcado portugués muere tras ser levantado y embestido por toro de casi 700 kilos durante su debut en la emblemática plaza de toros Campo Pequeno, en Lisboa. pic.twitter.com/eg0xD12nwO — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) August 27, 2025

Trindade recibió los primeros auxilios en la plaza de toros por parte de médicos de la Cruz Roja que se encontraban en el lugar y lograron estabilizarlo. Sin embargo, posteriormente fue trasladado con ventilación asistida al Hospital São José de Lisboa, donde fue diagnosticado con “muerte cerebral”. El sábado, pese a los esfuerzos de los médicos, el joven fue declarado muerto tras sufrir un paro cardiorespiratorio.

Además de la muerte de Trindade, durante la misma corrida se produjo el deceso de un hombre de 73 años identificado como Vasco Morais Batista, un espectador que estaba en las tribunas y que después de ser atendido en el lugar murió en el Hospital Santa María por un aneurisma aórtico fatal.

La madre del torero lo defendió de las críticas

Alzira Beringel, madre del torero, publicó un mensaje en Facebook en el que confirmó la donación de sus órganos y defendió a su hijo de las críticas que recibió en las redes sociales.

“Estoy aquí para agradecerles todos sus aplausos, todas sus risas y toda la alegría por la muerte de mi hijo. ¿Lo conocían lo suficiente como para alegrarse por su muerte? ¿Saben si le gustaban los animales?”, escribió en su descargo la mujer, que trabaja como enfermera en el Hospital Espírito Santo de Évora.

En el mismo mensaje, Beringel precisó que los órganos de su hijo permitirán salvar la vida de siete personas y recordó que su familia siempre convivió con perros, a los que el joven consideraba parte del hogar. “Dormían con él, y cuando llegaba a casa, se alegraban con él... ¡Los animales saben quiénes son las buenas personas!”, señaló.

“Para ti, mi hijo no es un animal. ¡Pero sí lo es! ¡¡¡UN ANIMAL RACIONAL!!! ¿Por qué no critican a los corredores de Fórmula 1, a los boxeadores, a los esquiadores, a los aficionados al rappel, a tantos deportes que ponen en riesgo la vida de animales racionales?”, cuestionó la mujer, quien contó que se encontraba a la espera de la entrega del cuerpo de su hijo.

Mensajes de condolencias y un proyecto para suspender las corridas

En una publicación que realizó en sus redes, la Asociación Nacional de Grupo de Forcados (ANGF) lamentó la muerte de Trindade y envió sus condolencias a la familia.

“ANGF desea expresar sus más sentidos condolencias a la familia de Manuel, a todos sus amigos y al Grupo de Forcados Amadores de São Manços. La ANGF está disponible para proporcionar todo el apoyo necesario en este momento tan difícil", escribió.

Además, destacó: “Que la memoria y el ejemplo de valentía de Manuel María Trindade permanezcan vivos en el corazón de todos los que lo conocieron y admiraron. Las más sentidas condolencias”.

En la vereda opuesta, el partido portugués Personas-Animales-Naturaleza (PAN) presentó un proyecto en la Asamblea de la República que tiene como objetivo suspender las corridas de toros en Campo Pequeño. La iniciativa propone, en paralelo, reconvertir el lugar en un espacio cultural y deportivo.